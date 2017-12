Ecuador promoverá oferta exportable en Berlín

Sombrero de paja toquilla y rosas serán algunos de los productos estrella Ecuador promoverá su oferta exportable en enero próximo en la ciudad alemana de Berlín, donde presentará productos de elevada calidad como el sombrero de paja toquilla, confirmó hoy la cancillería. El evento, previsto el venidero 13 de enero, incluye una degustación de chocolate ecuatoriano de cacao fino de aroma 'Arriba', en distintas variaciones, así como de frutas entre las que destacan la banana, y jugos de mango, piña, papaya, maracuyá, naranjilla, mora y guanábana.

Uno de los productos insignia de este país sudamericano, las rosas, también serán expuestas ante unas dos mil personas, precisó el Ministerio de Exteriores.

Según adelantó, esa misma jornada, Quito recibirá el premio 'Media Award de las medianas empresas'.

La cita contará con la presencia del artista ecuatoriano Leo Rojas, conocido en la nación europea por ser reconocido, en 2011, en la televisión germana, como super talento a nivel nacional, y encargado de una actuación con instrumentos andinos.

También está prevista la proyección de vídeos turísticos como: 'All you need is Ecuador' (Todo lo que necesitas es Ecuador).

Fuente: Prensa Latina

