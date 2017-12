En Washington, Embajador Francisco Carrión buscará "puntos de encuentro" con EE.UU. sin renunciar a principios y soberanía nacional (AUDIO)

Audio Diciembre 28 - Francisco Carrión



En Ecuador debe generarse ambiente adecuado para que haya confianza, estabilidad institucional, política, jurídica y económica para inversiones, acotó Francisco Carrión, nuevo embajador de Ecuador en Estados Unidos, reveló que su decisión de representar al país en Washington no fue fácil, pues estaba dedicada a otras actividades como la academia, dejando de lado el servicio diplomático. No obstante, consideró la coyuntura histórica del país con el nuevo Gobierno y aceptó la propuesta del régimen. Sobre la relación con Estados Unidos, el embajador Carrión recalcó que la situación es compleja, sobre todo, con las políticas aplicadas por el Presidente Donald Trump de "America First", por ello, asegura que la labor ecuatoriana debe ser planificado, definido. La clave de la labor del Embajador ecuatoriano en Estados Unidos será "buscar puntos de encuentro" entre las dos naciones "sin que Ecuador renuncie a sus principios, a su soberanía y condición de país libre e independiente".