Vicepresidente Glas-Posibles Sabatinas: "Ya van 4 sábados que voy recorriendo el Guayas y la ciudadanía me pidió que lo siga haciendo" (AUDIO)

Audio Agosto 03 - Jorge Glas



Lo mejor de "El Poder de la Palabra" 2017 El vicepresidente de la República, Jorge Glas, en declaraciones exclusivas para Ecuador Inmediato Radio, anunció que realizará visitas territoriales en las que informará sobre diferentes temas, denominado "Sábados Ciudadanos". Además, aclaró que no va a renunciar a su cargo como vicepresidente y hace un llamado a estar en máxima alerta por la defensa de la Revolución Ciudadana.

El segundo mandatario confirmó que realizará un enlace los días sábados. Explicó que la ciudadanía le ha pedido que realicé más este tipo de encuentros que ya lo había hecho antes en una invitación a un desayuno en un barrio popular donde asistieron cerca de 500 personas. “Este último sábado estuve en Santa Lucía, pero la ciudadanía pide más. Por lo pronto pondremos una carpa en algún lugar”, aseguró.

Además, respondió sobre la posibilidad de una muerte cruzada que la planteó el historiador Paz y Miño durante una entrevista de Ecuador TV. El vicepresidente Glas explicó que “existe un presidente electo con un programa de gobierno y que fue elegido con un vicepresidente que soy yo. Además, tiene una ideología muy marcada. Nosotros somos socialista modernos”

Manifestó que no pretende generar inestabilidad política, pero “hay cosas que estamos a tiempo de comunicar, transparentemente, a la ciudadanía. Una muerte cruzada ni si quiera se me habría ocurrido. No es lo que esperan los ecuatorianos y no creo que se a positivo para el país”, aseguró.

El segundo mandatario se refirió sobre el comunicado que publicó la Fiscalía, en el que indica que se iniciará la indagación previa en base a indicios de responsabilidad penal por contrato de explotación petrolera. “Tienen que hacer su trabajo, ese es su rol”, además, reiteró su extrañeza de que, justamente, el día de ayer haya salido ese informe. “Yo creo que se viene muchos informes de Contraloría en contra de muchos exfuncionarios de la Revolución Ciudadana del gobierno anterior. Se vienen ataques”, afirmó.

Se refirió al comunicado que la secretaria ejecutiva de PAIS, Gabriela Rivadeneira, publicó la noche de ayer, 2 de agosto, en el que llama a la militancia a estar alerta y en movilización. El segundo mandatario también hizo un llamado a estar “en máxima alerta por la defensa de nuestra Revolución Ciudadana”. Añadió que van a mantenerse firmes con sus principios y que la ideología es importante porque marca el ejercicio y las relaciones del poder dentro de la sociedad. El vicepresidente Glas recordó que antes gobernaba la partidocracia y la bancocracia y, a partir de 2007, la gente, “esa es la gran diferencia”.

También comentó sobre la convocatoria hecha por el presidente Moreno, al excandidato presidencial, Guillermo Lasso, para que se una al diálogo nacional, anunciado, semanas atrás, por el secretario de SENPLADES, Andrés Mideros. “Solo falta que Guillermo Lasso sea parte del gabinete o que le pongan a algún delegado de Nebot”, anunció.

Además, explicó que Guillermo Lasso “es un capitalista que le debe mucho al país. Cuándo nos van a explicar el número de empresas offshore, sí hubo evasión o elusión tributaria, qué dicen las autoridades de rentas internas”. Aclaró que a él le han investigado y le seguirán investigando, lo que le da tranquilidad, pero cuestiona por qué no se ha empezado las investigaciones en contra de Guillermo Lasso. “Vamos a la ley de 40 años, aquí no hay medias tintas, 40 años para adelante, pero también 40 años para atrás”, aseguró.

Fuente: Ecuador Inmediato Radio