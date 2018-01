Vicepresidente Glas-Presidente Moreno: "No estoy propiciando ni hablando de ruptura, pero si tenemos que hablar de unidad, es en principios y valores" (AUDIO)

Audio Agosto 03 - Jorge Glas I

Lo mejor de "El Poder de la Palabra" 2017 Tras el mensaje dado ayer por el presidente de la República, Lenín Moreno, a la militancia de Alianza PAIS (AP), en donde llamaba a la unidad y a no caer en la provocación de una ruptura, el vicepresidente Jorge Glas, en declaraciones a Ecuadorinmediato/Radio, aseguró que no está propiciando una ruptura, pero que si se tiene que hablar de unidad, será "en principios y valores y en la esencia revolucionaria".

“Yo no estoy ni propiciando ni hablando de una ruptura, tenemos que hablar de unidad, pero en principios y valores y en la esencia revolucionaria”, aseveró. Agregando que le aceptará el llamado de unidad al Jefe de Estado “en tanto podamos conversar de todos estos temas”, haciendo referencia a las denuncias manifestadas con su misiva.

El Segundo Mandatario afirmó haber conversado con Lenín Moreno, pero sin recibir una respuesta. “Creo que eso le debemos al país. Los Bucaram no pueden ser parte de nuestro Gobierno. Los medios no pueden estar en manos de opositores políticos y las cifras macroeconómicas del país tienen que explicarse”.

Recordó que el ahora consejero del Gobierno, Ricardo Patiño, realizó un análisis de la situación económica del país durante una entrevista para Teleamazonas en donde demostraba que no hay crisis. “No hay el endeudamiento descalabrado al que se trata de inducir, irresponsable. Se han visto los hospitales, las carreteras, las hidroeléctricas, los puertos aeropuertos. Incluso, puedo hablar en detalle de cómo hemos asignado los recursos de los últimos años”.

“Pero la unidad, si ya se tiene una conversación con alguien y se dice que esto se va a corregir y no se corrige, se ve cronológicamente: el viernes un champú de cifras con un mensaje de catástrofe anunciando un panorama económico para septiembre. O sea, aquí no puede haber paquetazo y ya hay algunos empresarios que lo andan diciendo”, reprochó.

Rememorando que la Constitución establece que el sistema tributario en el Ecuador es progresivo. “Nuestro proyecto es progresista socialista: el que más gana más paga. Pero la propuesta de algunos gremios grandes -porque los pequeños no están pidiendo que se bajen impuestos- es que se bajen la Ley de Plusvalía, por eso es que piden mi salida, que se baje la Ley de Comunicación, no para la libertad, sino para el libertinaje”.

“Es más, yo estoy haciendo ahorita lo que ha dispuesto el Presidente, hablar con absoluta confianza, de todos los temas ante los medios de comunicación. Nos están diciendo que nos bajen estos impuestos y súbale al IVA –impuesto regresivo-. No estoy diciendo que el Gobierno haya tomado una decisión de esa naturaleza, aunque parte del frente económico sí lo está pensando”, advirtió. Por eso, comentó, Ricardo Patiño no contradijo al Presidente Moreno, sino que está diciendo la verdad. “Todos sabemos, el Fondo Monetario sabe cuánto es la deuda externa del Ecuador”.

A criterio del Vicepresidente, no sabe si es que existan “morenistas”, pero ratificó que “glasistas” no hay. “Que yo tenía un fuerte respaldo popular en siete u ocho provincias, eso lo dicen las estadísticas, las encuestas y asumo que por eso y por mi capacidad de ejecución, fue que el Presidente Moreno me pidió que sea su binomio”.

“A mí me pidió que sea candidato Lenín Moreno, después del respaldo de Alianza PAIS y en contra de la voluntad de mi familia. Mi madre se me arrodilló para que no sea candidato y me dijo que por el amor de Dios ya me salga de esta porquería que es la política. A mí me mandaron a hacer campaña en las provincias en donde yo tenía mayor fortaleza. Se sabe cuál es el respaldo que se tiene en Manabí, en Esmeraldas, en Guayas”, señaló.

Agregando que aún lo tiene ahora con todos los ataques, recordando que hay una encuesta por los primeros días de junio en la que le dan un 79% de aceptación en la Costa. “Seguramente eso ha bajado con todo lo que me están haciendo, pero mi trabajo ha sido potente. En la campaña no hubo esa diferenciación. A mí me asignaron toda la Costa ecuatoriana más Azuay y yo me concentré en hacer campaña, principalmente, en la Costa ecuatoriana y ahí están los resultados”.

“Eso de morenistas y glasistas, bueno. Glasistas no hay. Yo he dicho que soy correísta porque Rafael Correa es fuente de pensamiento político, social y económico”, ratificó el Vicepresidente durante una entrevista para el programa “El Poder de la Palabra” de Ecuadorinmediato.com/Radio.

Jorge Glas fue enfático en señalar que, según su pronunciamiento, hay tres cosas esenciales: “Yo pido la verdad, no se pueden manosear las cifras nacionales porque eso induce a la inestabilidad y es parte de un proceso de construcción cuando se diga que hay que subir impuestos diciendo que la culpa no es de nosotros, sino de Correa y los 10 años”, refirió.

Recalcando que él fue parte de los 10 años y Lenín Moreno también, periodo en el cual no hubo alzas ni de gas, ni de gasolina, ni paquetazos. “El Presidente Lenín ha dicho que no va a haber paquetazo. No puede haber un paquetazo porque las cifras macroeconómicas se han robustecido gracias a políticas públicas y no por arte de magia dado que son tres trimestres consecutivos de crecimiento”.

“Si no crecemos este año -con la liquidez que hay en la banca, con la recuperación del sistema económico en general, con la poca recuperación del petróleo, las condiciones del país, en donde pasó lo peor- es culpa nuestra porque bajaron las proyecciones de 1.4 a 1.7, entonces ya se comienza a hablar de ajuste, bajar inversión. Además, si ya baja a 0.7 y se tiene un plan de vivienda de US$500 millones de dólares. Tener concentrado todo en un plan de gobierno, los indicadores macroeconómicos del país, ya he expresado mi preocupación”, aseveró.

E insistió en que si el país no crece en este año, la deuda en el próximo año, puede ser más cara. “Salvo que venga un ajuste. Bajar más inversión todavía, entonces nos podríamos ver amenazados con una política OCP, la de Dahik, la de Pablo Lucio Paredes, la de Albornoz, opositores políticos fanatizados con una doctrina, que se llama la doctrina neoliberal, que es la doctrina de Lasso (Guillermo)”.

“Entonces, mi carta también hace notar que llegamos al poder por un partido político como binomio, los dos elegidos por los ecuatorianos, con una política antineoliberal. Si el señor Lasso ha tenido el desparpajo de sacar su plan de gobierno, para decir que se lo va a entregar al señor Moreno”, reclamó.

Afirmó que el diálogo es bueno y que lo han hecho, pero con otros actores sociales como los agricultores, emprendedores. “El diálogo tiene que ser en base a hecho valores y principios”, acotó. De este tema, confirmó, no han conversado, y, a su criterio, no cree que haya más ese diálogo interno con su persona. “El diálogo será con Nebot, no sé, con Bucaram, con toda esa gente”.

El vicepresidente expresó que no va renunciar y que depende del presidente Lenín Moreno si le retira, o no, de sus funciones. “Eso tendrá que decidirlo el presidente y si eso pasa, me pondré a trabajar con la ciudadanía”, precisó. Además, explicó que meditó mucho sobre la comunicación que emitió por las reacciones que generaría y que lo consultó con varias personas por publicarlo

Por último, el vicepresidente reiteró que los ecuatorianos no votaron por Bucaram, “votó por alianza PAIS, por el binomio Lenín Moreno y Jorge Glas. El plan de gobierno no solamente es construir casas o entregar bonos, hay una ideología detrás”, expresó.

Fuente: Ecuador Inmediato Radio