Vicepresidente Glas-Rafael Correa: "Yo sí tengo que ser coherente y sí voy a defender la década ganada" (AUDIO)

La relación del vicepresidente de la República, Jorge Glas, con el exmandatario, Rafael Correa, es buena, pero está muy preocupado por lo que está pasando, fue la aseveración del Segundo Mandatario realizada en declaraciones exclusivas para Ecuadorinmediato/Radio. Reiteró que defenderá la década ganada y que lo dicho ayer, por el exmandatario es verdad. "¿Saben que a todo funcionario que hable le llega una notificación de la Contraloría?", reveló.

“Aquí pareciera que se manejaron mal las cosas, que se ha manejado mal la economía, que se manejaron mal las cifras y que lo ha hecho Rafael Correa y, con una particularidad: Con gran parte del equipo económico, que está ahorita trabajando con el Presidente Moreno, ¿o acaso Patricio Rivera no fue ministro de la Política Económica?”, cuestionó.

Insistió en la coherencia. “Yo sí tengo que ser coherente y sí voy a defender la década ganada de Rafael Correa Delgado. He tenido toda la voluntad y todo el esfuerzo, yo me saco la madre trabajando por el Gobierno, por el país, por convicciones, yo soy un técnico, ahora me ha tocado ser político. Tiene que salir el frente económico, tiene que salir Patricio Rivera a explicar lo que han dicho, que la mesa no está servida”.

El Segundo Mandatario se refirió además, al mensaje emitido ayer por el expresidente Correa acerca de que el principal objetivo de la oposición es “acallarlos”. “¿Saben que a todo funcionario que hable les llega una notificación de la Contraloría? A Marcela Aguiñaga, informe de gestión de la licencia ambiental del 2004, más allá de la ley, dado por el Contralor (Pablo Celi, contralor subrogante). Lo del informe del campo Singue, hay, qué casualidad, salió ayer. Pero me defenderé”.

El Segundo Mandatario manifestó además, que en un momento en donde el mundo tenía millones de barriles demás en producción diaria, el Ecuador siempre tuvo mercado y con las empresas más grandes del mundo como Petrochina. “Ecuador siempre tuvo como colocar su petróleo en el mercado”, acotó.

Sobre las ventas del petróleo a largo plazo, el Vicepresidente Glas explicó que se han comprometido a vender una parte del petróleo. “Pero eso no significa que ya se cobró. Solo nos comprometimos a vender una parte”. Señaló que el 83% de los ingresos petroleros que se han negociado en ventas a largo plazo son ingresos disponibles y que se va a cobrar al precio al que esté en ese momento.

Con referencia a las dudas que han surgido por el hecho de estar actuando como un defensor de Rafael Correa o como un vicepresidente de Lenín Moreno, el segundo mandatario aclaró que es vicepresidente de Lenín Moreno y vicepresidente de Alianza PAIS. “De un proyecto político que nació en 2007 y que es posible gracias al liderazgo de Rafael Correa y el respaldo popular en una campaña electoral que tuvo tres actores fundamentales: Presidente Lenín Moreno, expresidente Rafael Correa y Jorge Glas vicepresidente de ambos”, afirmó.

Manifestó que el actual presidente Lenín Moreno fue el vicepresidente de Rafael Correa por 6 años y que todas las cifras le fueron explicadas, desde la época de la campaña electoral. “No es que apareció y no sabía nada”, precisó. De igual forma, comentó acerca de la deuda de Petroamazonas y explicó que “toda empresa petrolera tuvo deudas después de la caída de los precios, que llegó a menos de USD $20.”

Sobre la posibilidad de que el vicepresidente Glas esté dispuesto a ir a otro movimiento con el expresidente Correa, el segundo mandatario anunció que se va a retirar del escenario político para el 2021. “Yo estoy aquí por pedido del presidente Lenín Moreno”, afirmó.

También explicó que el cambio de matriz productiva inició en el periodo anterior y, actualmente, está en marcha. “La única forma para erradicar la pobreza es creando más riqueza y que sea redistribuida”, aseguró.

Comentó que “sin ser peyorativo, un gobierno de derecha también puede venir a construir casas. Nosotros somos un gobierno de izquierda y si yo veo que están subiendo puntos al IVA al pueblo, yo daré la voz de alerta porque la constitución habla de la progresividad y el IVA es un impuesto regresivo”. (JPM-PP)