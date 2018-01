Vicepresidente Jorge Glas  Ricardo Rivera: Si es que alguien se ha tomado mi nombre en beneficio propio, tendrá que responder ante la justicia, quien sea (AUDIO)

Audio Agosto 03 - Jorge Glas.



Lo mejor de "El Poder de la Palabra" 2017 Jorge Glas, Vicepresidente de la República, en declaraciones exclusivas para Ecuadorinmediato/Radio, comentó acerca de la relación con su tío, Ricardo Rivera, quien mencionó que fue delegado por él para negociar en China. "Si es que alguien se ha tomado mi nombre en beneficio propio, tendrá que responder ante la justicia, quien sea. Yo estoy con la justicia. Lo he demostrado toda mi vida".

Aseguró que “yo no me cansaré de decir que mis manos están limpias, que yo no tengo un centavo mal habido. Me han auditado dos veces mi patrimonio y estoy dispuesto a que me auditen el resto de mi vida, pero también vamos 40 años atrás para la época de las barcazas, de la perimetral, del feriado bancario”.

El segundo mandatario negó que haya que responder por los parientes. “Si tuvieras un hijo de 25 años, hace una gestión ante un político Juan Piguave, como ejemplo hipotético, y dice: mi papá te va a levantar imagen en su programa de radio, Ecuador Inmediato, el portal de noticias más prestigioso de todo el Ecuador, pero eso te cuesta USD$25 mil. Y tú en dos o tres notas, en el ejercicio de tu profesión, lo haces. Ahí está, ya cumplí, págame por los USD$25 mil. Hay algo que no se puede ocultar en el siglo XXI y es el dinero”.

Expuso que la relación con su tío ha estado deteriorada hace mucho tiempo “porque yo pedí a la UAFE que pida información financiera en 140 países. Lo pedí a mediados del año anterior y lo hicieron. Se investigó a Jorge Glas, Esteban Albornoz y Ricardo Rivera. Yo no voy a intervenir en la investigación. El Fiscal tiene que actuar con celeridad, con toda la entereza del caso. Tanto así que el señor (Rivera) está detenido”.

En cuanto a la denuncia presentada por César Montúfar, quien señaló que el Vicepresidente Glas aparece como representante principal de Televisión Satelital, en sociedad con Ricardo Rivera, dijo. “Fui. Renuncié en diciembre del 2006. Yo sigo respondiendo por lo que se hizo en esa época. Yo fui, yo trabajé, eso es público. Tuve un programa de televisión en ese canal por nueve años, pero en ese momento hubo una demanda laboral que se resolvió años después, pero yo seguía respondiendo porque fui el representante. Esa es la burla ante la opinión pública con tal de destruirme”.

Negó que este amenazando, “pero por mi familia, a todos los que me han acusado y tirado lodo, pediré que se declare maliciosa y temeraria esas acusaciones. Ha pasado un año. Qué ser humano soporta tanto de ataque tras ataque, sin que hayan podido presentar una prueba”.

(AEH)

