Vicepresidente Glas-Gustavo Larrea: "Está trabajando, de alguna manera, con el Gobierno, se presenta como miembro del equipo político" (AUDIO)

Lo mejor de "El Poder de la Palabra" 2017 El vicepresidente de la República, Jorge Glas, en declaraciones exclusivas para Ecuadorinmediato/Radio, aseguró que la relación con el bloque legislativo de PAIS siempre ha sido la mejor ya que se considera un militante y compañero más. Sin embargo, días atrás el asambleísta de CREO, Luis Pachala, aseguró que la oposición está trabajando para ganar la mayoría en el Parlamento. Frente a esto, Glas respondió: "La hubieran hecho completa porque, a lo mejor, está de la mano de Gustavo Larrea", confirmando así que, de una u otra manera, el político trabaja en con el Gobierno.

“El respaldo que me han expresado ha sido de toda la vida, no tengo quejas de ellos, ni de José Serrano, de ninguna manera. Yo confío en mis compañeros por naturaleza, deberíamos confiar entre todos nosotros y si alguien traiciona, por ejemplo, un corrupto, un CAPAYA, que se aplique la ley, ese no es un compañero, es un traidor”, afirmó con respecto a su relación con los legisladores oficialistas.

“Ese personaje anda dando la vuelta por instituciones públicas tratando de operar políticamente a todo nivel. Sería muy triste que algún compañero nuestro se deje seducir, no ha ocurrido. Gustavo Larrea es un operador político. Conmigo no está trabajando, está trabajando con el Presidente, asumo. Nunca lo he visto, sé que tiene una oficina en el edificio del Comercio, ahí atrás de la Presidencia de la República”, confirmó.

El Segundo Mandatario ratificó: “De que está trabajando Gustavo Larrea, de alguna manera, no sé cómo, con el Gobierno, eso es de conocimiento público. Él se presenta a las instituciones públicas como miembro del equipo político, ¿qué designación tendrá? Creo que ninguna y mis funcionarios lo ven subir a una oficina en el edificio del Comercio y pasa por ahí, yo lo veo por la ventana cómo pasan a lado de Carondelet a cada rato”.

“Yo confío en mi bloque de asambleístas más allá de que algunos puedan tener afinidades en algún sentido”, sostuvo, frente al anuncio de Pachala de lograr una mayoría en la Asamblea Nacional con la que puedan tomar acciones en contra de Jorge Glas.

Horas después de las declaraciones del Vicepresidente en Ecuadorinmediato.com/Radio, se hizo pública la fotografía de Gustavo Larrea ingresando al Palacio de Carondelet, reconfirmando lo dicho por el Segundo Mandatario. (JPM)