Vicepresidente Jorge Glas  ODEBRECHT: "Santos es otro Capaya, graba videítos buscando incriminarme" (AUDIO)

Audio Agosto 03 - Jorge Glas



Lo mejor de "El Poder de la Palabra" 2017 Jorge Glas, Vicepresidente de la República, en declaraciones exclusivas para Ecuadorinmediato/Radio, se refirió al audio filtrado entre el exfuncionario de Odebrecht, josé Santos, con el excontralor Carlos Pólit. "Es un Capaya más. Otro Capaya. Otro que graba videítos buscando incriminarme de cualquier forma, a cualquier costo. Es otro preso más que ha venido al Ecuador a grabar a algunas personas, incluyéndome a mí según me ha dicho. Qué casualidad que sale el día martes".

Acotó que “son dos personas hablando de un tercero. Para mí es otro Capaya. Es evidente y lo he dicho públicamente y lo dije en la Asamblea Nacional antes todos los legisladores que estuvieron en la Comisión de Fiscalización. Viene a sacar mi nombre en un caso en donde lo que están haciendo conmigo es un proceso de destrucción que no han podido hasta ahora, pero no van a parar de intentar hacerlo”.

Expuso que hay otro audio donde supuestamente lo graban a él. Además, dijo que habló varias veces con la gente de Odebrecht “porque eran los ejecutores de las mega construcciones. Primero me reuní con ellos en el 2007,2008 exigiendo la reparación de la central San Francisco. Fui yo el que les puso el ultimátum, que terminó con el Presidente, en ese entonces, Rafael Correa Delgado, la expulsión del país”.

Acerca de si fue capaz de pedir dinero, tajantemente dijo. “Rechazo la pregunta. Resulta hasta absurdo, habiendo sido yo el que los expulsó y el que, cuando regresaron, les obligó a pagar y el que ha exigido una fiscalización permanente de las obras de Odebrecht y habiendo sido parte de la decisión política de no pagar lo que les debíamos, que son USD$100 millones, no se le ha pagado a esa empresa”.

Explicó que las últimas veces, Odebrecht vino “a reclamar el pago de esos USD$100 millones, no sé cuánto habrá sido el saldo del momento de la delación de la entrevista. Entonces tratando de involucrar, hacer daño, le venganza de Odebrecht”.

De igual manera, indicó que no se dio cuenta si alguna vez le grabaron. “Me tiene sin cuidado. Yo ruego a las autoridades que terminen esta investigación. Yo soy el más interesado que se conozca la verdad. Esto para mí ha sido una pesadilla. Es el costo de haber tomado las decisiones que cambiaron la historia de la patria, haber sido traicionado por un puñado de corruptos. Estos proyectos cambiaron para siempre la historia del Ecuador”.

Fuente: El Poder de la Palabra de ecuadorinmediato/Radio