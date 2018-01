Vicepresidente Jorge Glas-Régimen: Admite posibilidad de que Presidente Moreno, tras diferencias hechas públicas, le retire funciones (AUDIO)

Audio Agosto 03 - Jorge Glas I



Lo mejor de "El Poder de la Palabra" 2017 Jorge Glas, vicepresidente del Ecuador, en declaraciones exclusivas para Ecuadorinmediato/Radio, reveló que, desde hace semanas, no le permiten acceder a la información del Gobierno Nacional. "No me dan la información, información económica, de los contratos (antes tenía) cualquier acceso para poder hacer una evaluación", aseguró. En otro tema, admitió la posibilidad de que el Presidente Lenín Moreno, tras las diferencias hechas públicas, le quite funciones que podría incidir en su salida del Comité de Reconstrucción.

“No he venido a hablar de ruptura”, señaló el Vicepresidente, quien reiteró que, junto a Lenín Moreno, fueron electos como binomio de Alianza PAIS.

“Como no puedo mentir, preferí no hacer medios de comunicación desde hace algunas semanas atrás, sobre todo, cuando habían temas que ya son de conocimiento público”, reveló.

El Presidente Moreno anunció que tomará decisiones, tras filtrarse el audio del delator brasileño con el ex Contralor Carlos Pólit, el Segundo Mandatario emitió una carta, sobre el asunto, Glas aclaró que ni el Mandatario le ha pedido la renuncia ni le ha quitado funciones como Vicepresidente.

“Mi carta la comencé a escribir luego del día viernes, luego del anuncio del Presidente que hizo al pueblo ecuatoriano con unas cifras que no tienen lógica alguna, (este fue) uno de los puntos de controversia, los puntos están en la carta”, sostuvo.

Este punto (declaración del Presidente Moreno) fue lo que determinó que tome una decisión, manifestó Jorge Glas: “Jamás le mentiría al pueblo ecuatoriano, tengo una enorme responsabilidad con un proceso político”.

“No he conversado con el Presidente de la República desde, lo vi en el Cambio de Guardia, pero no conversamos, este lunes anterior, pero comencé a redactar mi comunicación, reunirme con algunos compañeros de PAIS y recibí las llamadas de muchos de los compañeros de la directiva nacional luego de este pronunciamiento de esas cifras económicas que no tenían ni lógica ni concierto”, enfatizó.

A criterio del Vicepresidente, el análisis económico, presentado por el Presidente Moreno, tratan de inducir, con el mismo discurso de la oposición, en la ciudadanía que hay un “descalabro” económico con una deuda inmanejable.

“Lo cual es absolutamente falso, podemos hablar de ellos y lo haré en detalle el día sábado, el pueblo me está pidiendo que explique en detalle esto, el sábado extrañamos todos, (¿va a reiniciar los enlaces?) no estoy diciendo eso, pero la ciudadanía está pidiendo que haya una vía de comunicación”, añadió.

Glas recalcó que no tiene recursos, la logística ni tampoco tiene el acceso a los sistemas de medios públicos, que “ahora están entregados a la derecha, ese es otro de los puntos relevantes”.

“Al yo escuchar esto de las cifras económicas, que es una barbaridad, que no tiene lógica técnica, le expliqué al Presidente el error que yo intuía, le estaban induciendo, de alguna manera, un círculo que hay alrededor, ni aquí ni en la Conchinchina se puede sumar papas con peras”, criticó.

Siento una alerta muy grave en torno a las cifras que se pusieron, agregó el Vicepresidente, quien confirmó que habló con el Presidente para explicarle las cifras hace varias semanas atrás.

“Habiéndole explicado al Presidente, además, es algo sencillo, no se puede sumar papas con peras, como usted presenta a la ciudadanía la deuda externa, la consolidada, la agregada, la pone junta, se induce a la ciudadanía que se ha roto el candado legal del Código de Planificación y Finanzas Públicas, sobrepasando el techo de 40%”, explicó.

Acerca de la declaración del día lunes del Presidente, donde habla de encubrimiento, y pide a sus ministros que busquen actos de corrupción y lo denuncien, Glas indicó que no se sintió aludido, pero “soy solidario y sí defiendo la gestión de los 10 años anteriores”.

“Cuando ha habido corrupción y al Presidente le consta, soy muy respetuoso, estoy muy claro en mi rol, él es el Presidente de la República, cuidado hay algunas interpretaciones de que tengo aspiraciones oscuras en torno a este caso, jamás ejerceré un cargo sin legitimidad popular”, aclaró el Segundo Mandatario.

El Presidente Lenín Moreno fue 6 años Vicepresidente y, luego, delegado por Naciones Unidas, en Ginebra, patrocinado y financiado por parte del Gobierno de Rafael Correa, recordó Glas.

“El Presidente Lenín Moreno hizo una gran gestión como Enviado Especial de Naciones Unidas, una gestión reconocida en el mundo, no estoy actuando con pasiones”, reconoció.

En el programa “El Poder de la Palabra” de Ecuadorinmediato.com/Radio, reveló que, en reunión privada, le dijo al Presidente de la República que “el tema de los Bucaram era impresentable, que eso sí iba en contra del ideario de Alianza PAIS, la gente no votó por un cogobierno con los Bucaram o un cogobierno con los socialcristianos o con otras fuerzas políticas, que fueron opositoras”.

“¿Quién sale en defensa diciendo que no está en la empresa eléctrica? Dalo Bucaram, Abdalá Bucaram ¿ha leído lo que escriben de nosotros en las redes sociales? Que Bucaram nos hable de moral a los de Alianza PAIS, a los de los sacos de yute, a los que huyeron por 20 años para no responder ante la justicia (…) estamos locos”, sostuvo.

Denunció, asimismo, que “los contratistas, con miedo, con terror, del aparato público, del que es parte Bucaram, denunciar que les están pidiendo el 30 por ciento por los contratos y el 50 por ciento por consultoría, de la Corporación Nacional de Electricidad”.

“De lo que conozco, de lo que me han dicho porque no me han mencionado por escrito, se lo he dicho al Presidente: mande a investigar, primero, los Bucaram deben salir del Gobierno, ahora si sigo cayendo, soy parte”, acotó.

“El Presidente llama a diálogo ¿Y el diálogo interno? ¿Y el diálogo con su Vicepresidente? Por principios, porque he sido incapaz de sugerir un nombre para un portero en este Gobierno, como no me corresponde hacerlo, un diálogo por principios”, añadió el Segundo Mandatario.

Hablando sobre el análisis de la Contraloría General del Estado a la deuda pública, Jorge Glas reveló que “desde hace semanas tengo dificultades de acceder a la información gobierno adentro”.

“No me dan la información, información económica, de los contratos (antes tenía) cualquier acceso para poder hacer una evaluación”, detalló.

“Después de que comparecí a la Asamblea Nacional Legislativa, quise enviar adendums documentales, entonces, tuve que mandar un equipo de trabajo al antiguo Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos y llegó hasta la Policía para que no den documentos”, puntualizó, al tiempo de revelar que le dijeron que falta una carta: “No me podían llamar por teléfono”.

“Quería los balances de las empresas públicas para que vean cómo están las empresas públicas de las áreas estratégicas después de 10 años de gestión, ya no mandé nada a la Asamblea”, enfatizó.

Aunque prefiere no hablar de ruptura con el Presidente Moreno, admite que existe la posibilidad de que le retire funciones como Vicepresidente.

“El tema de los Bucaram, el Presidente dijo que iba a tomar una decisión para sacarlo, en el tema de Larenas y compañía también dijo que iba a tomar una decision de sacarlos”, señaló.

Comentó que “la mesa servida, primero, es tener un Estado con todos los servidores públicos con sus salarios, los chicos con libros, sus uniformes en un momento muy difícil de choques externos económicos consecutivos, de haber logrado avanzar con las obras estratégicas en la dificultad económica más grande. De no haber tomado paquetazos por diez años”.

Por ello, afirmó que en los momentos de mayor dificultad “protegimos a más del 70% de la población y el 30% restante tuvo una afectación de USD$18 mensuales por las medidas que fueron quirúrgicamente hechas, ejemplo, salvaguardias para determinados productos”.

El Segundo Mandatario acotó que “nuestra esencia revolucionaria no solamente es construir casas, son nuestras políticas redistributivas para que no exista pobreza en el Ecuador. Aquí no falta dinero, falta redistribución, generar emprendimiento”.

“Yo no iba a ser un mandadero que iba a llevar los pedidos de baja de impuestos de los grandes empresarios al Presidente”, sentenció.

Destacó que ha demostrado al país que es capaz de suscitar producción, “generar prosperidad para más ecuatorianos con hidroeléctricas, puertos, aeropuertos, carreteras, multipropósitos, con empresas públicas eficientes. Ese es Jorge Glas”.

Además, expuso que en las reuniones que ha tenido personalmente con el Presidente Lenín Moreno no ha tenido respuestas por parte del Primer Mandatario.

“Aquí alguien habla y le despiden a alguien. Marcela Aguiñaga fue la primera que puso la voz en público del tema de los Bucaram y el sábado lo despidieron al hermano de la Corporación Nacional de Electricidad, que tenía diez años trabajando ahí ¿Así se actúa? En mi caso va a ser diez veces peor”, alertó.

El Vicepresidente Glas dejó entrever que le podrían quitar el Comité de Reconstrucción de Manabí.

“Puede suceder. Pero por más que tenga las funciones, si los ministros no ejecutan, porque el Vicepresidente no es ejecutor, pierdo capacidad de acción para que se haga realidad una reconstrucción que ha sido exitosa con enormes dificultades con enorme terremoto”, concluyó.

