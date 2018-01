Vicepresidente Jorge Glas: "Mis manos están limpias. Todo esto es una canallada para destruirme y sacarme de la vicepresidencia" (AUDIO)

Audio Octubre 31 - Jorge Glas II



Sostuvo que las glosas en su contra son una razón más de persecución política, además de que lo acusan por liderar y eso no es un acto administrativo. En declaraciones exclusivas para ecuadorinmediato/radio, el Vicepresidente Jorge Glas, desde la cárcel 4 de Quito, se refirió a la notificación de la Contraloría General del Estado de destitución predeterminada en su contra. "Me hicieron firmar esto con engaño porque vienen a notificarme a la cárcel y yo digo ¿qué es esto? Y me dicen es para la lectura de un borrador. ¿Cómo pido información estando en la cárcel?".

Señaló que firmó esta notificación. “Inmediatamente, bueno aquí no tenemos acceso a noticias como un ciudadano normal, pero inmediatamente vino uno de mis abogados y me dice que acaba de hacerse pública mi destitución, ¿destitución de qué?, yo firme un borrador. No, resulta que en la última hoja sí habían puesto la responsabilidad administrativa de la destitución al miembro del comité de licitaciones hidrocarburíferas, no al cargo de Vicepresidente de la República”.

Expuso que la sanción es referente al campo Singue. “Cuando fui ministro de Sectores Estratégicos, por mandato de la ley había un comité de licitaciones hidrocarburíferas en donde se negociaron tarifas de determinados campos petroleros. En campo Singue, un campo que estaba cerrado, es decir la producción era cero, un campo de los denominados marginales, en donde una empresa se compromete a una inversión, me pueden fallar las cifras, de USD$29 millones que al final, con dos millones de barriles de reserva (puedo ser impreciso), pero que al final recibió una inversión de más de USD$120 millones que la empresa tiene un valor actual neto negativo, es decir la renta para el Estado ha sido más del 90%, un gran negocio para el Estado ecuatoriano y que ahora tiene 11 millones de barriles de reserva en lugar de 3 millones”.

Aseguró que eso consta en el proceso y ante la Contraloría, “pero ninguna de esas respuestas, en donde hay creo que 14 funcionarios los que están siendo notificados, entre ellos Wilson Pástor con quien estamos articulando la defensa, pero nada de eso vale porque la Contraloría es una herramienta de persecución en este momento”.

De igual manera, el segundo mandatario sostuvo que la entidad de control no acepta nada. “Sencillamente se ajusta a un criterio equivocado en donde ellos dicen que la tarifa no debió ser tal sino que tenía que haber sido un dólar menos, sin ningún sustento técnico”.

Explicó que este comité es un directorio. “Yo tampoco negocié la tarifa. Yo no fui parte de la negociación. Hay equipos técnicos que son los que se sientan con la empresa inversionista y que hacen la negociación”.

Además, aseveró que presentó todos los descargos. “Todavía no llego al final del proceso. Estoy destituido de un cargo que no tengo. Esto es ridículo. Ya causa chiste. Ya apelé, ayer firme una apelación y luego me iré a lo contencioso administrativo por lo que corresponde. Me están destituyendo de un cargo que no tengo hace cinco años”.

“Esto me hace un favor porque la gente se da cuenta que esto es una de las persecuciones políticas más implacables que ha habido en los últimos 20 años”, acotó.

Glosa por indemnización EDC- Machala Power

En cuanto a la nueva glosa en su contra, esta por USD$80 millones, el Vicepresidente Glas dijo que “la notificación es una predeterminación de glosa. Recibí la notificación aquí estando ya preso en la cárcel 4 y me acusan por liderar, liderar no es un acto administrativo, ya es el colmo. Así dice (la predeterminación), textualmente. Primero, la glosa es el 100% de la transacción, es una negociación que ha generado más de USD$1000 millones de ahorro para el estado ecuatoriano”.

Comentó que “cuando no se llega a un acuerdo por la explotación de gas en el Golfo por la norteamericana Novel Energy, se llega a un acuerdo, a una transacción multipartes en donde interviene el Ministerio de Electricidad, el Ministerio de Hidrocarburos, el Servicio de Rentas Internas, porque habían múltiples actores en una liquidación que determinó que se nacionalice la operación de gas con la operación de energía eléctrica conocida como EDC Machala Power”.

Agregó que “yo no era Ministro de Electricidad ni de Hidrocarburos ni Director del Servicio de Rentas Internas, entonces como no tenían como encajarme el rompecabezas, me ponen la glosa por liderar, porque yo era el líder del equipo. Por el amor de Dios, hasta donde van a llevar esto, esta persecución. Usted abre la boca en contra del gobierno de Moreno y le cae una glosa a Marcela Aguiñaga, en contra de Soledad Buendía o sino un asambleísta como Esteban Albornoz le dicen: si quieres que te ayude el contralor, tienes que apoyar la consulta”.

El segundo mandatario manifestó que así es todo. “O te callas y aplaudes como foca de circo o te cae la Contraloría. A mí me acusan por liderar, por el amor de Dios léanse toda la ley, liderar no es un acto administrativo”.

Negó que haya perjuicio, sino que hay mil millones de dólares en beneficio del pueblo ecuatoriano. “Los servidores públicos solo podemos hacer lo que está expreso en la ley, a diferencia de los funcionarios privados. Bajo este circo mañana me caen por alguna cosa porque yo lideré el cambio de matriz energética o el cambio de matriz productiva; y luego van a encontrar a Correa, porque están armando el muñeco, porque él lideró el país”.

Por ello, afirmó que aparte de él, todos los que hablen en contra o no estén de acuerdo con lo que hace el Presidente Moreno serán inculpados. “Cualquiera que habla en contra del gobierno de Moreno le cae una glosa. Si yo hago referencia que el campo Singue más del 90% de la renta de ese negocio es para el estado ecuatoriano, que hemos aumentado reservas con inversión privada, que de USD$3 millones pasamos a USD$11 o USD$12 millones de reservas de barriles de petróleo, mañana me van a acusar que yo fui el guía de patrulla de los boys scouts y si fui. Eso es una persecución. Una forma de callarte”.

Finalmente, el Vicepresidente Jorge Glas, al ser cuestionado si alguna vez recibió dinero por coimas, chantajes o estar involucrado en actos de corrupción, expresó: “Jamás. Mis manos están limpias. Jamás he cometido delito alguno. Lo que yo he hecho es trabajar por este país, transformar este país, entregar mi vida por esta nación para generar nuevas condiciones de riqueza colectiva para erradicar la pobreza”.

“Todo esto es una canallada que surge de una agenda política para destruirme y que busca sacarme de la vicepresidencia de la República. Yo no estoy aferrado al poder. Yo no quería ser candidato, me lo pidió el Presidente Moreno y me dijo que no aceptaba un no por respuesta. Claramente me han utilizado para ganar las elecciones por el respaldo que yo he tenido en la costa ecuatoriana, en la provincia de Manabí y en la provincia de Esmeraldas”, sentenció.

(AEH)

Fuente: El Poder de la Palabra de ecuadorinmediato/radio