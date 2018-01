Jorge Glas: "No utilizaré mis dolencias para irme a una clínica, aquí me quedo y salgo de la cárcel como lo que soy, inocente" (AUDIO)

Audio Octubre 3 - Jorge Glas V



Lo mejor de "El Poder de la Palabra" 2017 Desde la Cárcel N.- 4 de Quito, el vicepresidente de la República, Jorge Glas, dejó en claro que no quiere utilizar ninguno de sus malestares de salud como excusa para dejar la prisión. Está convencido de que saldrá en libertad como lo que es, un hombre inocente. Aunque no hizo mayor énfasis en los problemas de salud que le aquejan, descartó por completo pedir su traslado a una clínica.

Glas dejó en claro que no busca juzgar ni culpar a nadie. “Aquí hay un grupo de oración, todos los días a las 18h00 y eso me ayuda mucho a no tener rencor en mi corazón. Mis hijos lo están pasando muy mal, mi esposa lo está pasando muy mal, repito una vez más, prefiero ser un inocente preso a un cobarde prófugo. Eso hubiera sido una situación más dura para mis hijos, tienen la conciencia de que su padre es un hombre honesta, mi esposa sabe que se casó con un hombre honesto”.

En una charla mantenida con el programa “El Poder de la Palabra” de ecuadorinmediato.com/Radio, desde la Cárcel 4 de Quito, el Vicepresidente ecuatoriano dijo que esto será recordado como la conjura política de mayor connotación de las últimas décadas, en la historia del país.

Sobre la lista de dolencias crónicas que padecería y fue publicada en un medio de comunicación nacional, Glas se cuestionó “¿a dónde llega la miseria? Esas son algunas dolencias crónicas, no voy a dar mucho detalle”. Desmintió además sufrir lupus eritematoso.

“No es cierto, lo que tengo son enfermedades de origen reumático en las articulaciones que me causan dolor y por eso recibo determinados tipos de medicamentos, pero más allá la gastritis e hipertensión. Todo afecta, pero yo no voy a utilizar ningunas de mis dolencias para irme a una clínica, aquí me quedo y salgo de esta cárcel como lo que soy, un hombre inocente, no en una camilla para no estar en la cárcel”.

Precisó que no hará uso de sus problemas de salud para salir de la cárcel, esto a pesar de que un médico solicitó sea trasladado a una clínica. “Créeme que le he cogido asco a la política, nunca me ha gustado”. En caso de que la justicia determine su inocencia y tenga que regresar a su cargo en el poder, Glas señaló que su mayor prioridad es recuperar su libertad.

“No se me ha ocurrido pensar en otra cosa, esa es la prioridad, estoy muy preocupado de lo que está pasando en el país, estoy preocupado de lo que está pasando en Alianza PAIS, ese movimiento político que ayudamos a fundar, muchos de los cuales seguimos creyendo en que esa revolución ciudadana es el proceso de transformación político, social y económico de los últimos 100 años de la historia del Ecuador”, comentó.

Glas precisó que jamás ha sido político, sin embargo, no se arrepiente de haber ingresado a este mundo, creo que “hicimos cosas maravillosas con Rafael Correa, no me arrepiento de nada, como lo dije en mi comparecencia ante la Asamblea Nacional, parafraseando un pensamiento de Fidel Castro, no me arrepiento ni un átomo de lo que hemos hecho por este país”.

Explicó que cuando encontraron corrupción dentro del mismo gobierno, se denunciaron estos casos ante la justicia y se exigió su sanción. “En la mayoría de los casos han sido sentenciados. El caso de CAPAYA, de Petroecuador y otros, como de una asambleísta, que había tomado mi nombre; pero cambiamos el Ecuador, el país no volverá a ser el de antes ni el ecuatoriano”.

Para su punto de vista, de a poco subirá la indignación ciudadana por lo que está sucediendo con él “es una canallada y miseria política que no debería haber ocurrido jamás. Yo he colaborado con la justicia, jamás pensé en huir, por mi país y por mis hijos”.

Narró que cuando habló con el Superintendente de Comunicación para comentarle que pondría un proceso de linchamiento mediático, recibió una respuesta negativa. “No va a pasar nada, qué dirá Lenín. Controlan todo, eso es lo que estamos viviendo y recuerden que parte del libreto, que cuando el Fiscal me vincula, entre gallos y medianoche, porque es literal, lo hacen un domingo, la fiscal Salazar escribe la providencia lunes 07h00, el fiscal sale en rueda de prensa lunes 12h00 y me notifican a las 15h00. O sea primero salió en rueda de prensa para dejarme en indefensión”.

Agregó además que cuando fue vinculado al proceso de investigación, los medios de comunicación nacional le prohibieron las entrevistas. “Tuve que ir de radio en radio, tratando de comunicarme con la ciudadanía y ya era muy difícil revertir una estrategia de linchamiento mediático, entre los medios públicos y privados concertados para destruir mi imagen”.

Glas aseguró que a pesar de todos los intentos por destruir su imagen, esto no ha sucedido. “Por ahí me visitaron unos compañeros que me trajeron una encuesta que decía que el 30% todavía sigue confiando, después de todo lo que ha pasado”, culminó.

(DRT)