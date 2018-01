Rafael Correa confirma que ya tienen sede para realizar séptima convención de Alianza PAIS en Esmeraldas(AUDIO)

Audio Diciembre 01 - Rafael Correa XIII



Lo mejor de "El Poder de la Palabra" 2017 Rafael Correa Delgado reiteró que existe un boicot por parte del Gobierno Nacional para no dar paso a la séptima Convención Nacional de Alianza PAIS, que iba a efectuarse en el Recinto Ferial de Esmeraldas, pero que fue cambiado de lugar por distintas presiones. De la misma manera, expresó su preocupación por la actual situación que mantiene el país ya que considera que ha existido una amplia regresión en derechos humanos.

El expresidente de la República, sostiene que existe una persecución y cobardía por parte del Gobierno para no dar paso a la Convención: “Ni siquiera se atreven a ir a la Convención de Alianza País, lo único que buscan es sabotearla, no van a dar ningún transporte para el domingo, porque nos dijeron que ellos estaban con el Gobierno, habíamos alquilado el Recinto Ferial de Esmeraldas para la Convención, pero prefieren pagar la penalización que cumplir con el contrato y permitir que se realice la Convención”

Debido a los pormenores con el lugar de la reunión, Correa manifestó que han encontrado un nuevo lugar para realizar la Convención, pero que no conoce los detalles a profundidad: “Vamos a realizar la Convención en un complejo que queda entre Esmeraldas y Atacames, no recuerdo el nombre, pero es un complejo vacacional que tiene un pequeño coliseo y esperamos que lleguen alrededor de 1500 personas que deben asistir de acuerdo al reglamento”.

En referencia a los cuestionamientos que han surgido en redes sociales aduciendo que el expresidente Correa extraña la presidencia, él los desmiente: “ En absoluto extraño el poder, hasta me sorprendí, yo creí extrañar algo pero no extraño absolutamente nada, mi vida allá es muy tranquila y muy feliz”.

De la misma manera explica que no regresará en el corto plazo al país ni a participar de la política, ya que desde hace algún tiempo anunció que se retiraría de la palestra pública: “Yo voy a residir varios años en Europa, no voy a volver por cuestiones familiares, seguiré residiendo en Bélgica, tengo una obligación con mi familia, mi visita en esta ocasión no estaba planificada, pero hay gente que se ha expuesto demasiado y si es necesaria mi presencia en la lucha, entonces tengo que estar presente”.

Al ser consultado sobre su visión actual del Presidente Moreno, acotó que la postura que mantiene es completamente distinta al plan de Gobierno que debería aplicarse: “Con sus supuestos diálogos hizo parecer que la oposición tenía razón, que éramos nosotros los corruptos, los que habíamos hecho mal las cosas, quebramos al país y causamos migración, hasta empezó a dar disculpas que no se entendían o a quienes no merecían, dejando a la partidocracia como que tenía razón”

Sobre a esto explica que la disputa actual con el Gobierno, no responde a una lucha de liderazgo, sino que se da porque se han tomado decisiones desacertadas y se ha retrocedido al país veinte años: “No se puede reducir esto a una pelea de liderazgos, es un cambio, se volvió al pasado a las malas prácticas políticas, es la contrarrevolución, como me recuerda los momentos actuales el país de hace veinte años”.

(PF)

Fuente: El poder de la palabra – Ecuador Inmediato Radio