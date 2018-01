Rafael Correa: Si sentencian a vicepresidente Glas sería una falla garrafal de la justicia porque no existe una sola prueba (AUDIO)

Audio Diciembre 01 - Rafael Correa X



Lo mejor de "El Poder de la Palabra" 2017 El expresidente Rafael Correa se refirió sobre la situación del vicepresidente Jorge Glas y ratificó que cree en la inocencia de su excompañero de fórmula. Reiteró que está siendo procesado y enjuiciado sin una sola prueba en su contra. Además, enfatizó que la prisión preventiva para el segundo mandatario fue una exageración para "dejar vacante la vicepresidencia y apoderarse de ella".

Cree en la inocencia del Segundo Mandatario porque lo conoce, dijo, y rememoró que han trabajado juntos por mucho tiempo. “Sé que no solo es honrado, sino que se juega hasta la vida por evitar la corrupción”, acotó. Admitió haberlo conocido desde mucho antes como para postularlo como su Vicepresidente. “De hecho bueno, ya lo conocía porque fue ministro, en TV Satelital Jorge Glas entrevistaba y fue el que más denunció el caso de los Isaías y fue amenazado, etc., y alguna vez el movimiento indígena lo propuso hasta como precandidato presidencial. No necesitaba investigarlo, lo conocía. Él me entrevistó varias veces”.

Para Correa, la persecución a Glas nació desde el interior de Alianza PAIS por haberlo elegido como su binomio. “En el 2013, cuando Lenín Moreno dice que ya no quiere continuar –lo tenía todo calculado, él no da puntada sin dedal- había que proponer otro Vicepresidente. Normalmente, el candidato presidencial tiene la potestad de proponer a su Vicepresidente como lo hizo Lenín Moreno con Jorge Glas –ahora dice que se lo impuso a Jorge Glas, eso no es verdad, pregunten a la gente de Alianza PAIS-“.

“Entonces, como yo sabía que había que impulsar los sectores estratégicos: agua, comunicaciones, petróleo, minería, etc., propongo a Jorge Glas, experto en eso: eléctricas. Él había manejado el Fondo de Solidaridad del sector eléctrico. No se imaginan la presión que tuve de ciertos cuadros –más aún de la izquierda pura de Pichincha- estaba escandalizada porque era de Guayaquil y el equilibrio regional. Pero si los dos vivimos en Quito. La mitad de la lista nacional es de Pichincha y desde ahí le tuvieron un encono a Jorge", lamentó.

Alegando que luego, cuando cambió el ciclo económico y se tienen problemas por la desaceleración de la economía en 2015, ya tuvieron la justificación de irse contra él. “Tuvieron la justificación para decir que estos son un estorbo, Correa es el problema, la Revolución Ciudadana, etc., y justificar la traición que estamos recibiendo”.

Tras negar nuevamente que haya impuesto a Jorge Glas como binomio de Lenín Moreno, el Exmandatario ecuatoriano reiteró que fue él (Moreno) quien lo propuso. Las encuestas daban que el mayor apoyo era para el binomio Lenín Moreno-Jorge Glas. Él pidió a Jorge Glas. Revisen la propuesta que como candidato presidencial el propio Lenín Moreno en la Convención de Alianza PAIS en el estadio del Aucas, lo pone por las nubes porque es lo máximo, etc., y que el binomio será Jorge Glas”.

Dejó en claro que, hasta el momento, no existe ninguna prueba en contra de Jorge Glas y su supuesta vinculación con ODEBRECHT. “Como él estaba en esa área y tiene que tratar a ODEBRECHT y a otras decenas de empresas constructoras, etc., entonces, ¿ese es el vínculo culposo con ODEBRECHT? Esa reunión con José Santos –como recibía a muchos otros representantes- él era encargado por mí, en la época más dura económica, para que manejara flujo de recursos porque teníamos planillas atrasadas, entonces, ¿eso lo vincula con ODEBRECHT?”, se preguntó.

“Sí, revisamos, cuando hace dos años Páez (Andrés), denunció que su tío (Ricardo Rivera) estaba vinculado en una empresa ni sé cuánto, que dijo que estaba en las Islas Mazor, las investigamos y nunca se encontraron esas islas”, refutó.

Sobre si se investigó a Ricardo Rivera, explicó que sí se lo hizo cuando empiezan los rumores y las delaciones. “Primero hablaron de una lista y dijeron que estaba Rivera y Carlos Pólit. Nosotros con el Fiscal Baca que era mi consejero nos reuníamos cada semana para evaluar cómo iba la investigación. Las delaciones recién se conoció el 1 de junio, una semana después de que dejé el gobierno”, afirmó.

Sobre la situación del vicepresidente Jorge Glas, el exmandatario manifestó que, si llegan a sentenciarlo, “estaría preso un inocente, sería una falla garrafal de la justicia porque no existe una sola prueba”.

Además, enfatizó que la prisión preventiva fue una exageración para “dejar vacante la vicepresidencia y apoderarse de ella”. Recordó que cuando se conoció que Glas iba de vicepresidente y “le atacaron, pero si tuviéramos un presidente realmente de la revolución ciudadana, verás que le estuvieran apuntando al presidente como lo hicieron en campaña”.

Correa manifestó que si el presidente Moreno continuara con la línea de la Revolución, “también le estuvieran apuntando a Lenín Moreno”.

(JPM - PP)

Fuente: Ecuador Inmediato Radio