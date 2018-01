"Utilizaron la lucha contra la corrupción para destruir nuestra honra. Eso no se lo puede perdonar a nadie", lamenta Rafael Correa

Audio Diciembre 01 - Rafael Correa IX



Lo mejor de "El Poder de la Palabra" 2017 El expresidente Rafael Correa, en declaraciones para ecuadorinmediato/radio, se refirió a las declaraciones del Presidente Lenín Moreno, quien aseguró que existían inconsistencias en proyectos como Yachay, la Refinería de Esmeraldas, entre otros. "Es falso. Lenín Moreno fue seis años vicepresidente, cuatro años delegado del gobierno en Ginebra, si había corrupción generalizada en muchos lugares como él lo dice canallescamente, ¿era cómplice?, ¿incompetente porque no se dio cuenta? o ¿está mintiendo? Es un mentiroso y utilizaron la lucha contra la corrupción como instrumento de política para destruir nuestra honra. Eso es canallesco, no se lo puede perdonar a nadie".

Señaló que “estos shows y escándalos que ha presentado cada semana el Presidente Moreno, incluido una cámara oculta que yo manejaba desde mi celular y ya no se dice nada por ser una ridiculez. No son ni 120 las obras que están con problemas de las miles que hemos hecho; metieron aquí la obra suspendida que no se han empezado a construir porque no ha habido financiamiento, metieron centenas de UPC que están funcionando de maravilla pero no se ha cerrado el contrato con el constructor por discrepancias en cuanto a precios, metieron aquí obras con reajuste, obras que desde el inicio estuvo planificado que finalicen para el 2018, pura mala fe, puro show”.

“Hemos pasado de importar energía a exportar. Los multipropósitos, que nos ahorran USD$300 millones, aumentan productividad agrícolas; las carreteras, la capacidad de internet y telecomunicaciones en general. La propia refinería de Esmeraldas que dijeron que iba a reventar hace cuatro años, todavía no revienta y funciona al 100%, Yachay es un éxito pero quisieron dañarlo”, acotó.

Al ser preguntado sobre posibles juicios en su contra expresó que se defenderá. “La consulta es para eso, para cambiar a las autoridades de control y nos persiga por el resto de la vida. Esto de que el que nada debe nada teme es un cierto eufemismo en la realidad ecuatoriana en estos momentos porque el que nada debe puede temer mucho, sino pregunten a toda la gente que está siendo chantajeada, amenazada con informe de contraloría para apoyar al gobierno; y los que muchos deben, no temen nada si están apoyando al gobierno”.

Correa aseguró que pueden revisar todas sus cuentas. “Si he tomado 20 centavos que no son míos, me pego un tiro por haber traicionado a mi patria, a mi conciencia, a mi familia, pero todos estos difamadores que se peguen también un tiro si no demuestran sus mentiras”.

De igual manera, sobre la denuncia que hará la ECURUNARI en su contra por etnocidio, al haber acabado con la educación bilingüe intercultural, dijo que “por cumplir con nuestro deber uno se gana enemigos, mira la historia de Alfaro, a él lo quemaron en la hoguera bárbara, a mí me quiere destruir con estos procesos absolutamente espurios”.

Rechazó que se quiera judicializar la política. “Eso es retroceso, atentar contra los derechos humanos. Ya estamos en un diálogo de sordos. Más allá de que me quieran o no me quieran, que daño le están haciendo a la patria. ¿Creen que un honesto va a querer acceder al servicio público después de todo lo que se está viviendo? Se acusó a Wilson Pastor, USD$20000 le cobran los abogados, entonces por favor seamos más sensatos, no nos hagamos el harakiri como república, seamos honestos”.

Fuente: El Poder de la Palabra de ecuadorinmediato/radio