Rafael Correa critica que Gobierno desconozca ampliación de plazo por "amicus curiae", pero envíe delegados a audiencias en Corte Constitucional (AUDIO)

Audio Diciembre 1 - Rafael Correa



Lo mejor de "El Poder de la Palabra" 2017 El ex Presidente de la República, Rafael Correa, en declaraciones exclusivas para Ecuadorinmediato/Radio se refirió a la supuesta legalidad con la que habría actuado el Gobierno de Lenín Moreno al aducir que por excederse en el tiempo para dar un pronunciamiento por parte de la Corte Constitucional, decidió enviar, vía decretos ejecutivos, la consulta popular y referéndum. Según el ex Mandatario, el régimen de Moreno desconoce la ampliación de fechas estipuladas en el reglamento de sustanciación, pero sí envió a sus delegados para que se lo representantes en las diligencias de amicus curiae.

Rafael Correa aclaró que lo que impugna no es la capacidad que tiene el Presidente de la República a convocar una consulta popular.

“Yo mismo lo hice cuarto veces, pero en base a un programa de Gobierno, a lo que había ofrecido al pueblo ecuatoriano”, señaló el ex Mandatario, quien sostuvo que existe una “clara manipulación”.

“La pregunta 3 es un golpe de Estado porque está interviniendo en otra función del Estado, destituyendo a los consejeros, si no está de acuerdo con la gestión de esos consejeros, existe el mecanismo constitucional de juicio político ¿por qué no recurre al juicio político, donde tendría mayoría? Porque no pueden apoderarse del Consejo de Participación Ciudadana, esa es la clave”, afirmó.

Sobre la conformación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de transición, que se conformará en base a lo que se establezca desde el Ejecutivo, afirmó que, al ser una reestructuración del Estado, se requerirá de una Asamblea Constituyente.

“Le están otorgando competencias que no tiene la Constitución y que pertenece a la Asamblea, esto es de evaluar y cesar en funciones a las autoridades que han elegido, eso significa cesar en funciones a Fiscal, Contralor, Procurador, Defensor Público, Defensor del Pueblo, los 6 superintendentes, Consejo Nacional Electoral, Tribunal Contencioso Electoral, Consejo de la Judicatura y la propio Corte Constitucional”, detalló.

Según dijo, “se van a repartir la patria cual botín entre piratas como hace 20 años sucedía”.

Acerca de la pregunta 2, en la que se estipula la eliminación de la postulación indefinida, que podría entenderse que lo afectaría directamente, Correa aseguró: “Lo que menos importa soy yo”.

“Si me hubiera interesado ser Presidente, me hubiera presentado y te aseguro que había ganado en una sola vuelta, no me interesa, soy lo menos importante”, puntualizó.

A criterio del ex Jefe de Estado, estas dos preguntas son una “clara regresión de derechos”, ya que también atentaría a la Convención Interamericana de Derechos Humanos a su artículo 23, numeral 2, que explica las causales para excluir a una persona de la participación política.

“Esto es por edad, nacionalidad, idioma, instrucción, sanidad mental, por ningún lado te dice por haber ocupada ya un cargo, y contradice el informe de la propia Corte (Constitucional) hace dos años, en donde claramente dejó expresado que la enmienda aumentaba derechos de participación para aquel que quiere postularse nuevamente y derechos de elección para aquellos que quiere elegir al que ya participó”, sostuvo.

Sobre el resto de interrogantes de la consulta popular y referéndum, Rafael Correa calificó a la inclusión de los temas como “una gran burla”, debido a que podrían ser tramitadas por la Asamblea o por Decretos Ejecutivos.

“Son las preguntas de enganche, burlarse del pueblo ecuatoriano para camufladamente pasar las dos preguntas, como decimos en la Costa, pepas, el meollo, la pregunta 2 y la 3, que es la más grave”, insistió.

En relación con la presentación de los decretos ejecutivos al Consejo Nacional Electoral (CNE), con los cuales el Presidente de la República, Lenín Moreno, llama a consulta popular y referéndum a los ecuatorianos, Rafael Correa respondió: “Es un golpe de Estado, están omitiendo el control constitucional de las preguntas porque se filtró la ponencia de la juez ponente, Tatiana Ordeñana, en que modulaba seriamente la pregunta 2 y 3”.

“Al ver que no les iban a pasar las preguntas como estaban para apoderarse del Estado, hicieron de emergencia un plan b, se reunieron el día martes con el Presidente de la Corte Constitucional, Alfredo Ruiz, que en esto tiene un rol nefasto con Miguel Carvajal, le informa al Presidente Moreno, de noche se reúnen con el Consejo Nacional Electoral para cambiar la mayoría, ofreciéndoles los cargos, pero que dé paso a la convocatoria a elecciones y el miércoles mandan los decretos, argumentando que se venció el plazo”, resumió.

Detalló, asimismo, que el reglamento de sustanciación establece que al interponer los recursos de amicus curiae se suspende el plazo, “si no sería imposible la participación de la ciudadanía”.

“Lo más grave es que ellos lo sabían porque estaban participando de los amicus curiae, es como si deliberadamente digo: atiéndame a los amicus curiae, se les pasa el plazo, ah se les fue el plazo, ya perdieron, nadie puede argumentar a favor su propia maniobra”, acotó.

Con el criterio del Gobierno de que feneció el plazo para que la Corte Constitucional se pronuncie “cerca de 2.000 dictámenes serían ilegales y esto va a hacer quedar en ridículo al país y va a costar probablemente centenas de millones de dólares en demandas”.

Correa abordó la prorroga en funciones de los vocales del Consejo Nacional Electoral (CNE), Nubia Villacís y Paúl Salazar, negando que ellos u otros consejeros sean militantes de Alianza PAIS.

Al ser consultado en el programa “El Poder de la Palabra” de Ecuadorinmediato/Radio sobre si participaría en la campaña de llamarse a consulta popular, Rafael Correa respondió: “Yo no puedo, estoy residiendo en el exterior por cuestiones familiares, extraño mucho a mí, adoro a mi tierra, pero también adoro a mi familia, tenía que darle tranquilidad, había motivos familiares poderosos, regreso a Bélgica el lunes 4 de diciembre”.

“¿Dónde está la reserva moral de este país? ¿Dónde están los constitucionalistas? Lo que se está dando es un golpe de Estado es absolutamente inconstitucional ciertas preguntas de la consulta y el haber obviado a la Corte Constitucional con la leguleyada de que se acabó el plazo cuando el plazo sigue vigente, incluso hay una convocatoria de la Corte para el próximo martes 5 de diciembre”, recordó.

“Trataremos de ir a una Constituyente si esta barbaridad pasa, tenemos fe en la Corte Constitucional que se reúna el día martes”, anunció el ex Presidente de la República y recalcó que también tiene esperanza en el Tribunal Contencioso Electoral.

“Lo que hemos visto es terrible, todo está vendido, todo es en base a pactos, se acabó el estado de derecho”, insistió.

