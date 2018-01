LA HORA (Quito) Crecimiento económico sin aumento del empleo

Analistas aseguran que se trata de un avance transitorio y temporal. Aumenta el consumo, pero no la inversión Crecimiento de una economía sin empleo, aumento de la deuda pública, reducción o estancamiento de la inversión junto con una reducida producción, son algunas de las previsiones que tienen analistas para la economía ecuatoriana en 2018, si no se "corrigen" las políticas actuales.

El Fondo Monetario Internacional (FMI), la Cepal y el Banco Central del Ecuador (BCE) e incluso Cordes han previsto un crecimiento de la economía ecuatoriana en el año entrante. El director de la última, José Hidalgo, habló de un 2% positivo en relación a este punto; sin embargo, asegura que sería un crecimiento transitorio.

“Responde a una inyección de recursos financiados principalmente con nueva deuda, concentrados principalmente en la época de la campaña electoral y la primera mitad del año y que permitieron un repunte del consumo frente a un año que fue excepcionalmente malo como lo fue el 2016”, manifestó Hidalgo.

Faltan inversiones

Las cifras de recuperación de la economía, según el director de Cordes, deberían verse reflejadas la inversión y en el mercado laboral. Sin embargo, “vemos un crecimiento en el consumo, pero no está creciendo la inversión”, dice y lo justifica con cifras del propio BCE que prevén una caída de la inversión del -13% en 2017.

Mientras que en el sector empleo apenas cuatro de cada diez personas cuentan con un empleo pleno.

Las cifras del empleo

En septiembre el grupo de personas que en el país cuentan con un empleo pleno o adecuado sumaron 3.3 millones, equivalente al 40,4% de la Población Económicamente Activa (PEA). Esto de acuerdo con el último informe del Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC).

Dicho de otra forma, solo cuatro de cada 10 personas de las 8.2 millones de personas que conforman la PEA, perciben ingresos laborales no menores al salario mínimo y trabajan la jornada legal de 40 horas a la semana o trabajan menos de 40 horas pero no desean trabajar más.

La tasa de empleo pleno en septiembre de 2016 fue menor con el 39,2%; sin embargo, si se compara la tasa de empleo adecuado de septiembre de 2017 con las del mismo mes de 2015 y 2014, se observan caídas de 5,6% y 7,4%, respectivamente. (LGP)

‘No hay políticas de trabajo’

° Para el exministro de Finanzas, Pablo Dávalos, es muy probable que la economía ecuatoriana crezca en 2017 por encima del 2%. “El problema es que se trata de un crecimiento sin empleo. En el país no existen políticas de empleo”, asegura.

“Al no existir políticas de empleo, crecen algunos elementos como el consumo, pero se trata de un consumo que no genera bienestar en la sociedad ecuatoriana. sino que es de muy corto plazo, porque al carecer de un programa de inversión estamos sometidos una situación muy circunstancial”, comentó Dávalos.

El analista económico Alberto Acosta Burneo coincide. Detalla que el consumo no es lo que genera la riqueza de un país sino la producción “y eso es lo que no hay, por eso es que tampoco hay empleo”, dice. “Las políticas que se están aplicando no apoyan a la creación de empleo porque no apoyan a la inversión”.