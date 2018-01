EXPRESO (Guayaquil) Campaña de alfabetización registra a 129.000 personas

Realidad contrasta con la declaratoria de país libre que hizo el anterior gobierno. El programa se llama "Todos ABC Monseñor Leonidas Proaño" La edad no es un limitante para iniciar o retomar los estudios. El Ministerio de Educación decidió impulsar la campaña "Todos ABC" Campaña de Alfabetización y Educación Básica "Monseñor Leonidas Proaño", la cual permitirá a las personas con escolaridad inconclusa culminar sus estudios en distintos niveles.

La campaña se ejecuta nueve años después de que el gobierno de Rafael Correa declarara, en el 2009, al país libre de analfabetismo, aunque entonces se dijo que el porcentaje de analfabetismo aún era del 2,7 %.

De octubre a diciembre de 2017 se inscribieron en este proceso 129.119 personas a escala nacional. En donde Guayas con 15.268 en sus dos distritos, Manabí con 11.276; y, Pichincha con 11.457 también en los dos distritos, son las provincias que más inscritos tienen para alfabetizarse y terminar la colegiatura. (ver infografía). Según cifras del último censo de 2010 emitidas por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), Ecuador tiene una tasa de analfabetismo del 8,6 %, es decir, más de un millón de personas.

La subsecretaria de Educación, Aleyda Matamoros, afirmó que la meta del Gobierno es alfabetizar a 200.000 personas hasta el 2020.

“Esto es algo muy bueno. Hoy estoy avanzando en mis estudios y podré culminar el bachillerato y así ayudar a mis nietas con sus deberes”, dijo a EXPRESO Rosa Carrillo, de 48 años de edad, madre de cuatro hijos y abuela de dos nietas. Ella cursa noveno año de educación básica en Quito.

“Yo vengo del campo, y no pude entrar a estudiar porque mis papás no podían darme. A los 10 años migré a la ciudad y me casé, y tuve tres hijos, dos mujeres y un varón. Con mi esposa vendíamos hortalizas en el mercado y logré que mis hijos terminen el colegio. Ahora tengo tiempo y decidí aprender a escribir y leer”, contó Luis Llumigusin, de 54 años de edad.

Los ejes del programa

La modalidad de trabajo está contenida en:

1. Trabajo autónomo de los estudiantes, para lo que contarán con una guía y un CD con los audio clases.

2. Acompañamiento que se realizará por medio de la transmisión de las clases radiofónicas.

3. Tutorías con docentes que durarán 6 horas a la semana, que se adecuarán a las necesidades de la comunidad.

4. Motivación y contención emocional, en donde se contará con el trabajo de voluntarios de las universidades e institutos superiores que se sumen.