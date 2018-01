Caso ODEBRECHT: No apareció ningún elemento que establezca que ex Presidente Rafael Correa haya tenido participación o injerencia, afirma Fiscal

Indicó que continuarán indagación y aclaró que Fiscalía persigue delitos y no personas El Fiscal General del Estado, Carlos Baca, reiteró que la trama de corrupción en el caso ODEBRECHT es compleja y que la entidad a su cargo continúa en la investigación, persiguiendo delitos y no personas. Aseguró, asimismo, que durante la indagación no apareció ningún elemento que establezca que el ex Presidente de la República, Rafael Correa, "habría podido tener alguna participación o injerencia".