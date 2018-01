Presidente de CCQ le recuerda a Alcalde Rodas su oferta de campaña sobre impuestos prediales y pide revisión en nuevos cobros (DOCUMENTO)

Valores a pagar no son coherente, asegura Patricio Alarcón, presidente de la Cámara de Comercio de Quito (CCQ), solicitó al alcalde Mauricio Rodas la revisión y reforma de la ordenanza 197 aprobada el 22 de diciembre de 2017, que modifica los impuestos prediales mediante la actualización del avalúo de los predios, según el artículo 495 del Código Orgánico de Organización Territorial (COOTAD). Esta solicitud la realizó atendiendo el pedido de varios afiliados a la CCQ que mostraron su inconformidad con el valor del impuesto que deben pagar este año.

“Señor alcalde, la norma citada exige la actualización catastral de los predios urbanos cada dos años, pero no significa la obligatoriedad de incrementar los impuestos. De hecho, Guayaquil y otras ciudades como Ambato, Latacunga, Riobamba, no incrementaron los impuestos y en la misma ciudad de Quito se ha aplicado una modificación en la tabla de cálculo del impuesto para no afectar a un sector de los ciudadanos”, explica en el documento dirigido al alcalde.

Alarcón agregó que la situación económica de crisis que estamos viviendo y la aprobación reciente de nuevos impuestos nacionales, tornan absolutamente inoportuna la medida que afectará a una gran mayoría de los ciudadanos. “El incremento resulta desproporcionado si se toma en cuenta que alcanza, en algunos casos, el 300% como el caso de predios que pasan de USD $140.000 a $400.000 o propiedades que pagaban 62.000 y pagarían 187.000”.

Para el presidente de la Cámara de Comercio de Quito, los valores a pagar no son coherentes, además reflejan falta de planificación y de criterios técnicos. “Señor alcalde, al solicitarle la revisión a la ordenanza nos permitimos recordarle la oferta que hizo a los quiteños en la campaña electoral y la obligación de todo funcionario de vigilar que las medidas adoptadas tengan fundamento técnico, sean proporcionadas y oportunas”, señala en el documento.

El empresario aclaró que no está en contra de la revalorización de bienes y que incluso la considera necesaria, pero manifestó que esta medida debería acompañarse por cambios sustanciales y técnicos a la tabla y a los porcentajes del impuesto. “La única solución es que se revean los cálculos de los porcentajes y la tabla, pero como esto debe pasar por un trámite en el Concejo, no sé qué tan factible puede ser”.

Además, comentó que debe producirse un cambio radical en el modelo de gestión del Municipio. “La ciudadanía en general, pero sobre todo la clase media, verá afectado su poder adquisitivo al tener que pagar más impuestos y todo para seguir manteniendo un esquema burocrático municipal ineficiente de 15.000 a 16.000 funcionarios”, dijo.

Fuente: Cámara de Comercio de Quito / La Hora