Asambleísta Roberto Gómez: "Comisión de Fiscalización, lo único que puede hacer es emitir un informe a presidente de Asamblea y este tendrá que ponerlo en conocimiento del Pleno"

Señaló que no se debería tomar declaración de presidenta de Comisión como un informe de la misma El asambleísta Roberto Gómez, proponente del juicio político al exvicepresidente Jorge Glas, se refirió a la decisión de la Comisión de Fiscalización de no continuar con el proceso del mismo. "El vicepresidente de la República fue sujeto al proceso de juicio político por valoración del CAL, Corte Constitucional y avocación de conocimiento a la Comisión".

Recordó que el pasado 2 de enero la Comisión de Fiscalización citó a los solicitantes del juicio político para que el 5 de enero presenten las pruebas de cargo “y al sujeto de control político el domingo. El día viernes, de manera verbal y escrita presentamos las pruebas e hicimos declaraciones de porque tenía responsabilidad política”.

“Antes de empezar la sesión, Daniel Mendoza, creo que también Silvia Salgado, tuvieron una conversación con la presidenta de la comisión sobre si debía continuar o no (el juicio político) ya que el vicepresidente había dejado de ser tal por decreto del Presidente de la República el día anterior. La Presidenta de la Comisión resolvió continuar el proceso y nosotros pudimos presentar las pruebas por escrito y verbalmente”, acotó.

Por ello, Gómez aseguró que “la Comisión, lo único que puede hacer es emitir un informe al presidente de la Asamblea y este tendrá que ponerlo en conocimiento del Pleno, no hay otro trámite, no hay nada intermedio, no dice que no puede suspender, que si ya dejó de ser, ellos tienen que hacer lo que dice en derecho”.

Sostuvo que no es un informe de la presidenta de la Comisión, sino de la mesa legislativa en general y esos se votan. “Además, el mismo día viernes ella (María José Carrión) dijo: señores, el día sábado la Asamblea será la que verifique y valide la ausencia definitiva del vicepresidente, en tal virtud, hay que continuar hasta ver lo que pase”.

De igual manera, dijo que “ayer la Asamblea no votó, no se pronunció sobre eso, porque, además, no tenía que hacerlo porque la norma no dice que lo tiene que hacer. Tanto es así que Fabricio Villamar, que presentó un cambio del orden del día para que se debata ese tema y fue Luis Fernando Torres que, emitiendo su opinión, asumió ciertas cuestiones y lo que dijo que en virtud de que la Asamblea asume que lo que ha hecho el Presidente es correcto, ya no corresponde que la Corte Constitucional emita un pronunciamiento”.

Finalmente, el legislador manifestó que “no se debería tomar la declaración de la presidenta de la Comisión como un informe de la Comisión. Hasta que la Comisión no haga un informe, no podemos saber cómo se da ese informe”.

Fuente: Radio Sonorama