Contraloría ratifica glosa en contra de asambleísta Marcela Aguiñaga

Ex Ministra fue sancionada por pago no justificado de USD 41 millones. Ella califica al organismo de control como "un arma de persecución" Este viernes 16 de marzo, la Contraloría General del Estado ratificó la glosa en contra de la exministra del Ambiente y actual legisladora Marcela Aguiñaga por el pago no justificado de USD 41 millones de dólares en la adquisición de 66 lotes que pertenecían al Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (ISSFA), en cuyo terreno se construyó el parque Samanes en Guayaquil.