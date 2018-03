EXPRESO (Guayaquil) La reforma laboral no pasa de los anuncios

Pese a que se presentaron en octubre, los nuevos contratos laborales no rigen. Se incluirán dentro del plan económico Desde hace seis meses, el ministro de Trabajo, Raúl Ledesma, viene anunciando nuevos modelos de contratos, pero todavía no alguno vigente. Todo esto para reducir las tasas de empleo no adecuado y subempleo.