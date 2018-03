Mauricio Alarcón denuncia "exclusión" y "violación del derecho al voto" con reformas a CPCCS (AUDIO)

"Ética y transparencia no vienen asociadas a un título", critica sobre requisito de acreditación de tercer nivel para postulantes Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, señaló que la reforma a la Ley del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) resulta discriminatoria, exclusiva y viola el derecho al voto. Recalcó que el mensaje de la mayoría de ecuatorianos el pasado 4 de febrero "no se ha entendido con claridad", pues exigió más transparencia en la designación de autoridades. El pedido de pronunciamiento de la Corte Constitucional por parte de la Fundación busca que el organismo ajuste la ley al contenido constitucional, pues ya no es viable un cambio normativo.