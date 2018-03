EL TIEMPO (Cuenca) Incrementan personal para entrega de tarjeta

Filas en los puntos determinados de tarjetas tienen aglomeración de la ciudadanía, estos días se intensificará el proceso de adquisición Durante los últimos días, largas filas se observan en los puntos de venta y recarga de la tarjeta Movilízate, que desde este domingo 1 de abril será el único medio de pago del transporte urbano en Cuenca.

Desde el 2007, cuando el Consorcio Sir y la Cámara de Transporte, CTC, implementaron el Sistema Integrado de Recaudo, los usuarios empezaron a pagar el pasaje con monedas o la tarjeta electrónica. En mayo de 2017, por exigencia de los transportistas, el Concejo Cantonal aprobó la ordenanza que establece el uso exclusivo de la tarjeta electrónica.

Es así que la CTC invirtió un total de 1'500.000 dólares en el desarrollo del software y la adquisición de 200.000 chips con empresas de Alemania y Brasil, según explicó Leonardo Albarracín, presidente del gremio de transportistas formado por 475 unidades que dan servicio urbano.

Tarjeta

Durante estos últimos cuatro meses se ha realizado el proceso de transición y socialización para el uso exclusivo de la tarjeta inteligente, denominada Movilízate, y se hará hasta el próximo 30 de marzo.

Más del 90 por ciento de la población cuencana ya posee la tarjeta, según comentó Adrián Castro, gerente de la EMOV, porque “quien no posea la tarjeta no tendrá la facilidad de trasladarse, pues las cajas de monederos no estarán habilitadas”.

Recordó además que las tarjetas Urbania tendrán aún validez.

Indicó que la CTC y el Consorcio SIR, a través de campañas con instituciones educativas, organizaciones de personas con discapacidad y adultos mayores han entregado gratis más 60.000 tarjetas Movilízate, de pasaje diferenciado, es decir de tarifa con descuento del 50 por ciento.

Personas de la tercera edad, grupos prioritarios y estudiantes de seis a 18 años pueden adquirir todavía la tarjeta de manera gratuita, presentando la cédula de identidad como único requisito.

Puntos de recarga

En el cantón están habilitados 290 puntos para la venta y recarga de estas tarjetas y hay 20 funcionarios que suben a las unidades para dar este servicio en el momento. También recorren por las paradas de mayor afluencia.

Durante estos días se aumentará el personal para la atención en las centrales de transferencia El Arenal y Terminal Terrestre, también en Farmasol del mercado Veintisiete de Febrero, Nueve de Octubre y Totoracocha.

El Consorcio Sir y la CTC informaron que ha vinculado 35 personas para este trabajo, con el fin de atender a la mayor cantidad de personas.

La preocupación de varios habitantes de sectores rurales es que no hay los suficientes puntos de venta y recarga pues, según José Vélez, que vive en el sector de Baños, son pocas las tiendas donde se puede adquirir la tarjeta y “uno debe trasladarse a otros puntos en el centro, donde hay largas filas”.

Lo mismo le ocurre a Marcia Rosales, quien vive en la parroquia Sayausí; ella mencionó que tuvo que trasladarse al centro para adquirir la tarjeta porque desconoce dónde se puede recargar en su parroquia y dijo que hace falta “más socialización”.

En tanto, el gerente de la EMOV aseguró que se han distribuido 74.024 tarjetas Movilízate de tarifa normal y cerca de 500 para turistas, para la venta en diferentes sectores de la ciudad. En total son 134.982 unidades, a un costo de 1,75 dólares.

“Lamentablemente, la ciudadanía deja todo para lo último, y así están con los apuros de comprar la tarjeta, por ello se acumulan largas filas en los puntos determinados”, refirió Castro.