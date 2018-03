Ricardo Patiño: "Hay incapacidad, incompetencia e ineficiencia" en Gobierno para manejar economía del país (AUDIO)

Audio Marzo 28 - Ricardo Patiño



"Conducir una economía con miedos políticos ha hecho que no tomen decisiones en 10 meses y que ahora sigan diciendo que la culpa es de Rafael Correa", recriminó Las expresiones de que "no hay plata" y de que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) "está quebrado", del secretario de Gestión de la Política, Miguel Carvajal, han causado muchas reacciones. Una de ellas la del exconsejero de Gobierno y dirigente del movimiento Revolución Alfarista, Ricardo Patiño, quien aseguró que la economía en el país pudo haber sido manejada adecuadamente desde en este periodo, pero la "incapacidad, incompetencia e ineficiencia" del Gobierno no lo hace posible. "Conducir una economía con miedos políticos ha hecho que no tomen decisiones en 10 meses y que ahora sigan diciendo que la culpa es de Rafael Correa", recriminó.