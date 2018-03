Todos estamos expuestos a la tuberculosis, pero afecta a personas con sistema inmunológico débil (AUDIO)

Audio Marzo 28 - Yant Contrestas



Pichincha es el tercer distrito sanitario con más casos En el marco de la conmemoración del Día Internacional contra la Tuberculosis, el 24 de marzo, se realizaron varias actividades en el país para informar sobre esta afección curable, y que se puede prevenir. El especialista en neumología, Yant Contreras, explica que el objetivo de esta conmemoración es "incrementar la concientización pública sobre las devastadoras consecuencias sanitarias, sociales y económicas de la enfermedad".

El médico explica que la tuberculosis es una enfermedad efecto-contagiosa producida por una bacteria, que afecta a personas con un bajo sistema inmunológico.

“El médico alemán Koch, en el siglo pasado, es quien determina la enfermedad, entonces, la tuberculosis o bacilo de Koch tiene su nombre por este biólogo”, dijo al explicar el nombre de la enfermedad.

“Todos estamos expuestos al bacilo de tuberculosis, cuando vamos a un concierto, al cine, a un teatro, el contagio es de persona a persona, el bacilo de koch es capaz de mantenerse en el aire por espacio de cuatro o seis horas, por gotas que son aspiradas a nuestro pulmón, nuestras gotas de saliva. Pero una cosa es estar expuesto y otra es desarrollar la enfermedad, que eso se evita con un sistema inmunológico que te permita defenderte”.

Al referirse a las características de la enfermedad, menciona que “la tuberculosis pulmonar es la primera causa de tratamiento en los pacientes con tuberculosis, porque el bacilo de koch entra al pulmón y provoca la enfermedad. Comienzan los síntomas: tos, con más de 15 días de evolución, y está asociada a otros síntomas como pérdida de peso, sudoración nocturna, anorexia, falta de apetito”.

Deja en claro que el bacilo se puede expandir por todo el cuerpo, “principalmente. tenemos la tuberculosis del sistema nervioso central, la tuberculosis que afecta las meninges del cerebro, también hay la tuberculosis ósea, la osteoarticular, renal, y así sucesivamente. Los pacientes con tuberculosis extra pulmonar no son contagiosos, pero sí los pacientes con tuberculosis respiratoria o pulmonar”.

“Es mortal si no se trata. La Organización Mundial de la Salud ha tenido una batalla para atacar la tuberculosis, lo que se quiere es erradicar la enfermedad a nivel mundial. Lo importante para combatirla es hacer el diagnóstico precoz”, dijo.

Menciona que “Pichincha es el tercer distrito sanitario con más casos de tuberculosis, sin embargo, los casos que más nos llegan son los extra pulmonares, pero aún hay casos pulmonares”, y agregó que el tratamiento de esta enfermedad es largo.

Acota que “el paciente no debe aislarse de la casa, no debe salir del trabajo. Solo medidas de protección, cuando vaya a toser que lo hago en la parte interior de su codo o utilice un tapa boca. No debe haber una limitación por el tratamiento, sino que siga siendo económicamente activo”.

Contreras señala que cada año se actualiza los números de pacientes con tuberculosis en Ecuador. “El año pasado tuvimos una disminución de pacientes con tuberculosis pulmonar pero tuvimos un repunte con los pacientes de extra pulmonar”.

Explica que “a todos los pacientes se les hace un cultivo de micro bacterias especiales y así se puede identificar las bacterias tuberculosas. Una de las causas para no erradicar la enfermedad es la resistencia de las bacterias de la tuberculosis a los antibióticos que tenemos actualmente”.

Fuente: Ecuador Inmediato