Sector camaronero interpondrá medidas legales para evitar dragado de Puerto Bolívar

Acotaron que no se oponen al proyecto, pero solo lo apoyarán si está técnicamente bien hecho La Cámara de Productores de Camarón de El Oro anunció que iniciará medidas legales para evitar el dragado de los muelles del Puerto Bolívar, ya que esto afectaría directamente a cerca de 15 mil hectáreas de producción camaronera en el Archipiélago de Jambelí. Los productores recalcaron que no se oponen a esta iniciativa, pero que la respaldarán únicamente si técnicamente se encuentra bien hecho.

La ejecución del Dragado de los muelles 1, 2, 3, 4, 5, 6 en la zona de maniobra y canal de acceso de Puerto Bolívar, afectaría directamente a más de 15 mil hectáreas de producción camaronera, por esta razón el sector camaronero anuncia medidas legales para evitar la ejecución de este proyecto.

El Capitán Segundo Calderón, Presidente de la Cámara de Productores de Camarón de El Oro, afirmó que este sector no fue considerado para tomar estas resoluciones: “El sector productivo camaronero no fue considerado para la elaboración de este estudio, por lo tanto no hay un plan de manejo ni de impactos. El área más sensible y de influencia directa de este dragado es el Archipiélago de Jambelí”.

El permiso fue otorgado pese a que en junio del año pasado representantes del sector acuícola demostraron técnicamente que el proyecto representaba una grave afectación para esta zona productiva, por lo cual plantearon propuestas para rehacer el estudio inicial de Yilport.

Asimismo, manifestaron que estos argumentos también fueron expuestos ante el Ministro de Ambiente, Tarsicio Granizo y a la Ministra de Acuacultura y Pesca, Ana Katuska Drouet; sin embargo, lo acordado en esa mesa de trabajo no se cumplió.

Por otra parte, el Presidente Ejecutivo de la Cámara Nacional de Acuacultura, José Antonio Camposano acotó que no se oponen al dragado pero si está técnicamente bien hecho: “Como sector camaronero creemos que la autoridad competente no tomó las acciones que correspondían y por el contrario, otorgó una licencia ambiental pese a que se había demostrado que existían varias fallas técnicas. Si bien la licencia señala que Yilport es el único responsable nosotros buscaremos la forma de que también el Estado asuma la responsabilidad, a través del Ministerio del ramo que no hizo su trabajo”.

Fuente: Confirmado - Cámara Nacional de Acuacultura