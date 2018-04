EL TELÉGRAFO (Guayaquil) Sin revisión técnica no hay ingreso a la terminal

Transporte intercantonal e interprovincial que llegue a Cuenca tendrá que dar seguridades al usuario, de acuerdo con su gerente, Adrián Castro Desde el martes anterior, buses de transporte interprovinciales que arriban a Cuenca no pueden hacer uso de la terminal terrestre sin pasar previamente por una revisión técnica vehicular. El gerente de la Empresa de Movilidad, Tránsito y Transporte (EMOV), Adrián Castro, señaló que la medida que se toma en el sitio de llegada de vehículos se hace con base en un método para obligar a los propietarios de las unidades a mantener sus vehículos en perfectas condiciones.

“Sabemos que no es la única causa de los accidentes, pero el buen estado de las unidades de transporte es indispensable para salvaguardar la vida de las personas que son transportadas desde y hacia Cuenca”, afirmó el funcionario. Castro detalló que la revisión técnica puede hacerse en cualquier ciudad del país que cuente con centros especializados. “Aquí no se trata de acaparar buses en los centros de revisión técnica de Cuenca, sino de proteger vidas”, enfatizó.

La medida ha sido acatada por las 33 operadoras de transporte que funcionan en la terminal terrestre. Castro acotó que tras una evaluación técnica “algunas unidades no cumplieron con los requisitos, pero estamos seguros de que lo harán en los próximos días”; no obstante, prefirió no dar detalles sobre las operadoras que tienen problemas.

El secretario general del Sindicato de Choferes del Azuay, Mesías Vicuña, sostuvo que los conductores profesionales están de acuerdo con la medida. “Creemos que es un acto de responsabilidad y lo asumimos como tal”, manifestó el dirigente.

Para los usuarios, es importante que las autoridades tomen control de esta situación de manera urgente. “No podemos seguir arriesgando nuestras vidas. Los que usamos el transporte sabemos de los peligros a los que nos enfrentamos”, dijo el ciudadano Marco Chaca.