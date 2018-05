¿Se evaluó conflicto de intereses? pregunta María Elsa Viteri sobre comisión de deuda; revela que integrante le hizo propuesta de inversión (AUDIO)

Audio Mayo 18 - María Elsa Viteri I



"No conozco exactamente si el Contralor Celi actuó en contra mío por propia opinión o si actuó por necesidades de terceros", mencionó María Elsa Viteri, ex Ministra de Economía y Finanzas, al dialogar sobre las razones por las que se habría producido su salida, detalló: "No sé si el Contralor Celi actuó por propia opinión o por necesidades de terceros", detallando que, Ramiro Crespo, integrante de la comisión veedora de la deuda, integrada por el propio Celi, cuando ella estaba en Washington, Estados Unidos, "propuesta de inversión", a través del Banco de Desarrollo Ecuatoriano (BDE); planteamiento que no fue aceptado. Asimismo, dijo no entender qué tiene en su contra, otro de los integrantes del grupo, Eduardo Valencia. Para Viteri, el Contralor se apoyó muchísimo en una comisión técnica para emitir el informe sobre la deuda y preguntó: "¿hubo una evaluación de conflicto de interés?".

“Tengo ya muchos más meses de los dos meses que estoy en el Ministerio de Finanzas, ocupando cargo público y nunca había surgido esto”, precisó Viteri, quien mencionó que el Ministerio de Trabajo “no tiene porqué sentirse, bajo ningún concepto, amenazado”.

“Ha hecho lo correcto, ha puesto, en un certificado, que no tengo impedimento, lo que esgrime el Contralor General de la Nación Subrogante es que yo estoy en mora y que, por ello, no puedo ocupar cargo público”, mencionó.

María Elsa Viteri prefiere no su situación con palabras, “muestro los documentos, vale más los documentos, en este momento, que puedan certificar el tema”, dijo.

“Definitivamente, no estoy en mora, lo de la categoría, sinceramente no me he percatado de ver cuál es la categoría que tengo, en todo caso, sin hubiera una categoría de ese nivel, preguntaría: ¿por qué?”, cuestionó.

Al hablar del crédito, Viteri lo solicitó en el 2015 y explicó que, entre el 1 de junio y el 17 de octubre del 2016, vivió una situación complicada.

“Me sentí perseguida por todo lo que fue el círculo del poder pasado, tendrán que responder Fernando Alvarado, la señora (Marcela) Aguiñaga, era la que manejaba la parte en Guayas, no puedo decir exactamente quién sí, quién no, pero sí sé que hubo una influencia, esto se dio a raíz de mi precandidatura a la Asamblea Nacional”, recordó.

El crédito le fue otorgado tras cumplir todos los requisitos indispensables para ello: “A mí no se me ayudo en absolutamente nada, hice las cosas como cualquier ciudadano”.

“Luego de ese crédito pido una reprogramación porque me aplicaron una tabla bárbara y, en ese momento, no me fijé y me pusieron, en un emprendimiento pequeñito, a pagar la tabla en dónde pagas más al principio y, al final, menos, eso para un empresario es dificilísimo. Hice un cambio para poner una tabla mucho más acorde con la actividad, con valores fijos”, describió.

En el 2015, la situación económica difícil que se vivió abonó a la falta de liquidez de Viteri, adicionalmente, el sector del alojamiento y hotelería, en el cual incursionó, tuvo un bajón, acompañado del terremoto en Manabí y Esmeraldas, en 2016.

“Se afecta toda la Costa, encima de que no recibíamos ningún apoyo, nos tocó pagar la reconstrucción de Manabí y Esmeraldas, lo cual es justo, pero nos acabó”, relató y admitió que cayó en mora.

“Entre el 1 de junio y el 17 de octubre tuve un proceso de negociación, caí en mora y durante ese tiempo comenzamos a negociar porque hice una propuesta para solucionar el tema”, dijo.

Después de toda una negociación extensa que, cuando fue precandidata a la Asamblea, surge “que supuestamente me habían declarado plazo vencido en marzo 2016, es decir, la CFN me había invitado, dado que yo quería solucionar el problema, a negociar, cuando ya me había declarado plazo vencido”.

“Lo raro es que durante este periodo de negociación, los funcionarios, entre ellas, María Sol Barrea, me entregaban tablas de amortización completas, es decir, no estaba declarada de plazo vencido, ¡oh sorpresa! en octubre de ese año, resulta que a uno de los codeudores le llega un juicio coactivo, a mí nunca me llegó”, aseveró.

Es cuando, a decir de la ex Ministra, le entregan una “tabla de amortización cortada” a marzo.

“Entonces, cuando digo: ¿cómo es posible? si en julio me entregaron tabla completa, me dieron como explicación que el sistema es automático, entonces, por milagro se pudo manejar, ahí ya ves la intencionalidad de declararme, solamente en ese caso de castigo de esa deuda, no podía ser candidata a la Asamblea”, puntualizó.

El problema fue resuelto el 17 de octubre del 2016.

“De ahí en adelante no tengo impedimentos, excepto porque cuando se vende la cartera al Banco Nacional de Fomento, milagrosamente se castiga mi deuda, pregunto: ¿por qué? no me avisaron, nada”, dijo.

Los tres últimos pagos a la CFN debía haberlos hecho al Banco Nacional de Fomento en liquidación, “hoy no puedo acogerme a la reestructuración todavía, pese a cumplir todos los requisitos, porque la Corporación Financiera Nacional no le pasa los datos al Banco Nacional de Fomento, eso lo dice el certificado que me entregaron, que está en revisión”.

“Esa parte que pague a la CFN y que lo trasladan al Banco me impide, inclusive, hacer la reestructuración, desde esa fecha sigo pagando una cuota altísima, una cuota que tiene un punto más de lo normal”, precisó y mostró el certificado del 8 de febrero del 2017 en el que indica que está al día en tres cuotas.

“Firmo, en octubre 17 el plan de pagos, la primera cuota corresponde a noviembre 16, si estoy al día en las tres primeas cuotas, como lo certifica el 8 de febrero del 2017, la CFN, quiere decir que pague noviembre, diciembre y enero, febrero no porque el certificado es del 8 de febrero y la cuota era del 14 de febrero”, indicó.

A contraparte, el Contralor Celi asegura que está en mora desde el 1 de noviembre del 2016, cuando ya tenía firmado un convenio de pago el 17 de octubre del 2016, “por lo tanto, no existe mora el 1 de noviembre”, aclaró.

A raíz de que se enteró de la entrega de la cartera al BNF, empezó a pagar en esa institución las cuotas.

“Me faltaba en diciembre, del último plazo, de pagar una cantidad para poderte acoger a la reestructuración, haciendo los cálculos me faltan USD$605, lo hago en diciembre, ese es el primer pago que empiezo a hacer al Banco Nacional de Fomento en liquidación porque me entero que me habían vendido la cartera, hasta mayo 10 del 2018 (pagó al BNF)”, enfatizó.

El problema surgió en la Contraloría General del Estado, aseveró Viteri, y preguntó: “¿cómo es posible que se supone que ellos tienen que saber todo, con la intención de hacer lo que hicieron no averiguaron esto que es tan fácil como sacar un certificado?”.

“No hay informe de Contraloría, es personalísimo, durante mi tiempo en el Ministerio de Finanzas, algo que es una constante, que tiene que ver con la relación de la Contraloría y el Min de Finanzas, existe un tema que es el informe de la deuda externa, el de la comisión de la veeduría”, manifestó.

Reveló que, durante algunos encuentros que tuvo con el Contralor Pablo Celi, desde el principio le hizo ver que estaba completamente de acuerdo en que había que transparentar las cosas y hay que muchísimos cambios, “pero lo que le decía es que esos cambios deberían ser técnicos, además, mesurados y responsables”.

“Estoy sorprendida de que al día siguiente, el Ministro de Economía y Finanzas (Richard Martínez) haya determinado la deuda cuando realmente hay que hacer un trabajo analítico importantísimo”, dijo, que lo estaba haciendo Viteri.

“El hecho de que no esté de acuerdo con el proceder del Contralor no significa que esté defendiendo a nadie, estoy defendiendo al país, estoy siendo responsable, prudente, con lo que puede significar para el país”, diferenció.

“Estaba atada de pies y manos, en el sentido de que tenía que cumplir con las recomendaciones”, citó Viteri, quien, en el documento del 4 de mayo, puso la recomendación del organismo y cuál sería la acción a realizar.

“Pero soy prudente al decir que la recomendación necesita de estas acciones y le pongo que me aclare las recomendaciones. La intención no era evitar esto, es actuar responsable y prudentemente”, sostuvo.

Desde su perspectiva, el Contralor se apoyó muchísimo en una comisión técnica, “pero no sé ni quienes están en la comisión, pero como ciudadana pediría que me digan si hubo una evaluación de conflicto de interés”.

“Resulta que estando en Washington se me aparece, por ejemplo, el señor Ramiro Crespo de Analítica, está en la comisión, se me apareció en Washington a hacerme una propuesta de inversión, había una propuesta de ofrecer recursos, a través del BDE, le dije: Ramiro, me sobrecoges porque lo que me estás proponiendo es lo mismo que dio origen a esa grave, dolorosísima deuda que solucioné en el año 2009, era el mismo esquema, al punto que uno de los acompañantes le dijo: bueno, pero eso (…), le dijo: no, déjame escucharle porque efectivamente; él me reconoció, de alguna manera, que eran problemas similares, entonces, además, era una propuesta que tenía que ver, a través del BDE, la banca de desarrollo y a la banca de desarrollo no le puedes buscar recursos que estén en la calle, porque eso encarecería muchísimo, además con tiempos limitados, al contrario, la banca de desarrollo tiene que tener otra filosofía de actuación”, contó.

Viteri rechazó la propuesta y añadió que Eduardo Valencia, que también es parte de la comisión, está en su contra.

“No entiende qué tiene en contra mío, se le cae al piso todo por proponer las barbaridades que propuso de que por cada endeudamiento haya que pedir permiso a la Asamblea, ya te denota que hay una desesperación, un grado de ansiedad muy fuerte por parte de él”, acotó.

“Cuando le digo al Contralor, le comentó el tema de Crespo, enseguida se ponía ansioso”, narró Viteri.

“No conozco exactamente si el Contralor Celi actuó en contra mío por propia opinión o si actuó por necesidades de terceros, eso no lo voy a saber, lo que te puedo afirmar es que el Contralor Celi, si efectivamente, esa carta, fue original en Contraloría General del Estado, el Contralor Celi cometió un gravísimo error, porque le mintió al país, en última instancia no hizo su trabajo, que es buscar los elementos que apoyen algo que él está ratificando”, amplió.

Viteri explicó que el fin de semana se reunirá con sus abogados ya que los mismos aseguran que debería mantener una posición de “total lucha por el pueblo ecuatoriano”.

Aseguró que se está reclamando el acto de destitución no el cargo. “Yo creo que lo más lógico era que se me llame a Carondelet para informarme sobre mi destitución”.

“Lo que tenían que decirme era que el Gobierno se encontraba en conversaciones con Richard Martínez a favor de la unificación del país y que necesitaban mi salida. Yo hubiera dado un paso al costado”, precisó.

Viteri aseguró que el nuevo Ministro de Finanzas ya cuenta con apoyo, pero “tienen que ser de una manera práctica. Por ejemplo, si son los aportadores deberían traer el flujo completo de las exportaciones. Si son los importadores deberían no falsear las declaraciones con los precios de los productos. Si son los inversionistas deberían realmente re invertir las utilidades que se genera con la riqueza del territorio”.

La ex ministra de Finanzas comentó que es necesario trasparentar el sector público. “¿Cómo es posible que se mantengan personas en el Gobierno Nacional que evidentemente han perjudicado al Estado?, por ejemplo, las empresas públicas están acabas pero hay personas que deberían comparecer para aclarar de cómo manejaron las mismas. El propio Andrés Michelena es una de ellas”.

Sobre el tema de la deuda que maneja el Ecuador, Viteri explicó que “en ningún momento se ha asegurado que la cifra de endeudamiento sea de 32% o 42% dependiendo si es consolidada o agregada. Mi posición ha sido que realmente hay que revisar la metodología para poder determinar el monto de la deuda. Esto lo dije en la Asamblea”.

Explicó que dependiendo del método de cálculo que se utilice se puede obtener diferentes valores en la deuda. “Existen varios métodos y definitivamente vas a tener varios valores, lo que ocurrió es que el Contralor Celi incluyó una serie de variables porque la aplicación de los métodos va del análisis de los registros del Ministerio de Finanzas”.

“Mañana si alguien pone (en las variables) las preventas petroleras, por ejemplo, nos sobrepasamos, pero si no incluyes esos rubros no nos sobrepasamos. Yo personalmente no he aseverado ningún monto de la deuda porque teníamos que definir el método adecuado”. Explicó que legalmente la preventa petrolera no es deuda.

Viteri dijo que “las acciones del Contralor presionaron al Gobierno Nacional. Yo nunca fui generadora de leyes, ni interpretadora de leyes este fue uno de los temas insistentes con Celi. El tema fundamental (sobre la deuda) es que se debía definir primero el mecanismo adecuado para hacer el cálculo de la deuda”.

