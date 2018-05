María Elsa Viteri:"Nuestro programa resaltaba economía popular y solidaridad como eje de reactivación" (AUDIO)

Audio Mayo 18-María Elsa Viteri



Ex ministra aseguró que se entregaron varios elementos a nueva gestión en Ministerio de Finanzas María Elsa Viteri, ex ministra de Finanzas explicó que dejó un programa económico a corto plazo donde se incluyen agendas como: estudiar la eficacia y eficiencia de los tributos que se tiene en la actualidad y el tema de la economía popular y solidaridad como el eje de reactivación económica. Asimismo aseguró que se entregaron vario elementos que permitirán el trabajo del nuevo equipo del Ministerio de Finanzas

Aseguró que a Richard Martínez le quedan varias cosas. “Yo deje hecho una serie de cartas o formatos para análisis de inversionistas para evitar el tema de compadrazgos. Deje avanzado un esquema con la UAF para hacer un análisis del origen de fondos que nos ofrecen al país. Deje presentado, las reformas al capítulo cuarto del Código de Planificación de Finanzas públicas (COPLAFIP)”.

Viteri se refirió a las declaraciones de Martínez sobre el techo de la deuda, “dice que ya presentará el techo de la deuda, bueno ya le quedó un insumo labrado de todas las reformas del COPLAFIP”.

Explicó su situación al ingresar al Gobierno. “Cuando yo entré al cargo me entregaron dos hojas de plan económico que había dejado el anterior ministro. Yo estaba muy preocupada porque yo tenía que viajar, en ese momento, a Quito porque tenía que reunirme con el Presidente de la República”.

“Cuando comenzamos a trabajar después de diez sesiones el equipo empezó a notar que yo no tenía mayor información”. Viteri aseguró que tuvo que sacar a sus dos viceministros porque sentía que los mismos no compartían con la línea que se seguía.

“Yo trabaja por la parte de eficiencia sobre la entrada de los flujos correctos y demás. En cambio ellos iban por lo más rápido, querían subir dos puntos al Impuesto del Valor Agregado (IVA). Yo me oponía a todas estas cosas y, ojo, el Presidente Moreno me apoyó en ese momento”.

La ex ministra de Finanzas aseguró que presentó un programa económico. “En este queda muy bien estructura lo que se refiere al corto plazo. Pero quedaron detrás pequeños puntos en la agenda de corto plazo”. Recordó que solo se tuvo dos meses de trabajo.

“En las agendas señaladas, por ejemplo, quedó en ver la eficacia y eficiencia de los tributos que tenemos actualmente. Esta el tema de la economía popular y solidaridad que debe ser el eje de reactivación económica. En la ley económica que se trabajó se peleó mucho para que la remisión sea de carácter de apoyo a estos sectores”.

Viteri aseguró que en esta remisión “la mediana y pequeña empresa iba a tener la posibilidad de acogerse a esa remisión, básicamente, con un tema de dar dos años de plazo para el pago de todas sus obligaciones”.

Comentó que además quedó estructurada la Ley de Económica Urgente. “Habían muchos cambios para dar incentivos a las inversiones e inclusive de dar incentivos desde el exterior siempre y cuando haya un cumplimento de transparencia en las trasferencias y demás. Pero se tenía que equilibrar las necesidades de sacrificio por ejemplo la eliminación de sanciones, fundamentalmente, a ciertos gremios”.

Sobre la eliminación del crédito al Impuesto de Salida de Divisas (ISB) y el tema de los seguros dijo que “había encontrado una nueva vía que podía no afectar a los seguros. No se eliminaron las otras dos hasta que no había la coordinación con el plano legal. Hasta donde me informaron por parte del Servicio de Rentas Internas la afectación no era a los sectores productivos del país”, finalizó. (BGV)

Fuente: Ecuadorinmediato