EL TIEMPO (Cuenca) 1 de cada 5 estudiantes sufre acoso escolar

Según un estudio de Unicef y World Vision, un 23 por ciento de los adolescentes de entre 11 y 18 años han sido víctimas de bullying. Las agresiones más comunes son las verbales y psicológicas. "Mami, no quiero ir al colegio" fueron las palabras que alertaron a Miriam de que algo pasaba con su hija de 12 años. Ella era víctima de acoso escolar, también llamado bullying, lo que llevó a la madre a indagar sobre lo que ocurría con su pequeña.

Miriam confiesa que al principio no fue fácil detectar que su hija era víctima de acoso: “pensé que era un capricho, pero ella lloraba para no ir a clases, me pedía que la cambie de colegio, se portaba rebelde, hasta llegué a pensar que era por la edad, pero una prueba contundente de lo que pasaba me preocupó”.

Cuenta que al revisar uno de los cuadernos de su hija encontró varios mensajes en su contra: “Eres fea y gorda”, “Te vamos a pegar a la salida” decía entre rayones. “Fue en ese momento cuando acudí al colegio y entendí que mi hija estaba siendo agredida”, expresa.

Al darse cuenta, retiró a su hija de la institución y buscó ayuda profesional.

Uno de cada cinco estudiantes ecuatorianos de entre 11 y 18 años ha sufrido acoso escolar, de acuerdo con una investigación de World Vision y Unicef publicada en mayo del 2017.

Este estudio explica que el acoso existe cuando una persona es agredida en reiteradas ocasiones. Pero también hay actos violentos que son menos frecuentes. Así, seis de cada diez estudiantes ecuatorianos del mismo rango de edad ha sido víctima, al menos una vez, de una agresión.

Las formas más comunes de violencia son la verbal y psicológica.

La muerte de una niña de 11 años dos días después de ser agredida por sus compañeros en un colegio de Guayaquil ha vuelto a centrar la atención en esta problemática.

Felipe Cáceres, parte del Departamento de Consejería Estudiantil de una unidad educativa de Cuenca, menciona que no todos los padres detectan a tiempo este problema, debido a “la falta de comunicación que tienen con sus hijos”.

Recomendaciones

Cáceres señala que los padres juegan un rol determinante para descubrir los casos de acoso, “hay ciertos factores de riesgo que deben ser detectados a tiempo como el aislamiento, el bajo rendimiento, actitud agresiva, que pueden estar relacionados con el acoso”.

El profesional sostiene que la comunicación efectiva entre padres e hijos, “no solo con las víctimas, sino también con los agresores, es fundamental, pues muchos agredidos callan, mientras que quienes agreden, generalmente, reflejan en su comportamiento un ambiente de abuso”.

Advierte que una de las razones que dificulta que los padres detecten el acoso es el desconocimiento. “Los padres deben estar 100 por ciento informados de quiénes son los amigos de su hijos, qué redes sociales usan, recordemos que estas plataformas se prestan para agresiones”, previene.

Entorno

Según la investigación de Unicef y World Vision, las agresiones ocurren con frecuencia en presencia de otras personas. En el acoso escolar por insultos, el 81,5 por ciento de los casos tiene algún observador.

“A pesar de que el acoso escolar ocurre con frecuencia durante las horas de clases, los profesores no siempre se encuentran presentes”, señala la investigación.

Eso lo corrobora Juan José Gutiérrez, coordinador del proyecto ‘Hashtag Cuenca’, que busca la prevención de ciberbullying. Él asegura que en una encuesta realizada en 17 instituciones de Cuenca, siete de cada 10 adolescentes dijeron haber sufrido alguna agresión por parte de otro compañero y nueve de cada 10 fueron parte del acoso, ya sea como agresores o expectadores.