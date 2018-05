ECUAVISA (Quito) El soldado Wilson Ilaquiche lleva 14 días desaparecido

La semana pasada, el Ejército emitió un comunicado en donde aclaró que el soldado Ilaquiche desapareció en la frontera norte, tras abandonar la unidad militar sin autorización Han transcurrido 14 días desde la desaparición del soldado del Ejército Nacional, Wilson David Ilaquiche Gavilanes, en el sector Tobar Donoso en la provincia de Carchi, frontera con Colombia, y hasta el momento no se conoce nada del uniformado. Sus familiares están desesperados y aseguran que ninguna autoridad militar o del Gobierno los ha contactado para informales sobre el caso.

Néstor Ilaquiche es el papá del cabo que desapareció el pasado 12 de mayo. Néstor asegura que no tienen información sobre las investigaciones. "No sé por qué no me dan respuesta las autoridades para saber qué más puedo hacer. No quiero estar en esta situcación. Me siento preocupado y quiero encontrar a mi hijo", aseguró.

La semana pasada, el Ejército emitió un comunicado en donde aclaró que el soldado Ilaquiche desapareció en la frontera norte, tras abandonar la unidad militar sin autorización, contradiciendo las normas disciplinarias, pero el padre del cabo duda del informe entregado. "Necesito la realidad de lo que sucedió con mi hijo. Queremos que la realidad de las autoridades se asome a la luz. Tengo la sospecha de que el descanso que le dieron no estaba para la fecha programada", dijo Néstor Ilaquiche.

Sin embargo, el nuevo comandante de la Policía Nacional, Nelson Villegas, aseguró que el caso está en la Fiscalía y añadió que tanto la Policía como las Fuerzas Armadas trabajan con sus unidades especializadas en el proceso.

Por otro lado, tampoco se conoce nada de la pareja ecuatoriana que desapareción hace 45 días en San Lorenzo, provincia de Esmeraldas y que según las autoridades del Gobierno habría sido secuestrada por el grupo narcodelictivo colombiano Oliver Sinisterra, comandado por alias 'Wacho'.