Madre de David Romo donará dinero por demanda en contra del Estado

"No busco aplausos, placas o reconocimiento alguno", agregó Alexandra Córdova, madre de David Romo, quien lleva desaparecido por más de cinco años, emitió un comunicado para referirse a la demanda que interpuso al Estado Ecuatoriano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la desaparición de su hijo. Ante esto, manifestó que la misma tiene como fin una indemnización económica como parte a su derecho a la verdad, justicia y reparación, pero, aclaró que este dinero servirá para cancelar los honorarios de los abogados que la han asistido y el restante será donado a una institución, instituciones o a personas necesitadas que ella elija.

Córdova señaló que al no obtener una respuesta clara y efectiva de parte de las autoridades responsables de la investigación y búsqueda de su hijo, procedió a interponer una demanda en contra del Estado Ecuatoriano, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con la finalidad de ser reparada e indemnizada económicamente.

Sobre esto, la madre de David Romo manifestó que si llega a ganar la demanda en contra del Estado, ese dinero será destinado para el pago de sus abogados y el resto será donado: “se dinero servirá para cancelar los haberes a los profesionales jurisconsultos que han llevado adelante mi caso; y, el resto de ese dinero por MUCHO O POCO que sea LO DONARÉ A LA INSTITUCIÓN, INSTITUCIONES O PERSONAS NECESITADAS QUE YO ESCOJA”.

Asimismo, explicó que no tiene interés en una retribución económica, sino que su único afán es conocer la verdad; ya que desde hace cinco años ha acudido a Fiscales, policías y demás autoridades para conocer el paradero de su hijo, pero lamentablemente no existe una hipótesis que se haya confirmado: “No existe dinero en este mundo que reemplace a mi David”.

Para concluir, Alexandra Córdova subrayó que las versiones de lo ocurrido con su hijo no han sido clarificadas, por lo que continuará en la lucha para conocer la verdad de lo que sucedido y además, hace un llamado de atención a los involucrados para que la verdad salga a la luz: “Son ustedes mismos los que crearon y armaron su Hipótesis NO Yo. Si algo en ella los inculpa o no tiene un sólido fundamento es SU PROBLEMA, no el mío”.

(PF)

Fuente: Alexandra Córdova