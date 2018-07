CRÍTICAS: Ineficiencia estatal, engaño y carta de su hermano en medio del secuestro, revela Ricardo Rivas ante Asamblea (VIDEO)

"Las familias tuvimos siempre que liderar el proceso", sostuvo y expuso falencias del Comité de Crisis El hermano del fotoperiodista de diario El Comercio, Ricardo Rivas, compareció ante la Asamblea Nacional para comentar a detalle lo que se vivió desde su posición, Rivas reveló detalles de ineficiencia estatal de cómo negociar un secuestro, de declaraciones contradictorias de los ministros a cargo. Asimismo, habló de un engaño al interior del Comité de Crisis, les habían presentado a un negociador, que nunca negoció nada y, simplemente, era una figura. Sorprendió, en el Pleno, con la exhibición de una carta con puño y letra de Paúl, en la que pide que se presione al Gobierno para lograr la liberación.

Ricardo Rivas considera importante transmitir, desde la propia vivencia de las familias, lo que sienten. El hermano de Paúl, al inicio de su intervención, dijo que cuando llegaron los cuerpos a Ecuador hubo momentos donde dudaron en seguir adelante, pero fue el apoyo de los ecuatorianos, en el velorio y entierro, "el que nos demandaba seguir adelante y con fuerza y entereza hasta conocer la verdad".

"Existen muchas preguntas todavía en el aire, por esa verdad cuando nos decían que habían negociaciones y van a poder ver cómo 9 de abril, el ex Ministro Navas indica a los medios de comunicación que no se está negociando, cuando a nosotros nos decían que sí se estaba negociando y a ustedes en la Asamblea, el 16 de mayo, él mismo mencionó que reafirma la posición del Presidente de la República de ir al proceso de canje dentro de la negociación", dijo.

"¿Unos días se negociaba y otros no?", preguntó Ricardo ante el Pleno de la Asamblea, al tiempo de recalcar que el general Ramiro Mantilla, ex comandante de la Policía, en una entrevista, mencionó que existía una plan de negociación.

"Nos acabamos de enterar que existía un plan de negociación, nunca se mencionó de un plan de negociación, no conocemos de un plan de negociación, nunca se habló de este plan de negociación, me gustaría saber en qué consiste esa negociación y me gustaría también saber quién era el negociador, mencionó a un señor Maldonado, funcionario del Ministerio del Interior, eso no se mencionó en el Comité de Crisis, que de Comité de Crisis no tenía nada, porque ningún momento se tomó ninguna decisión en el Comité de Crisis que asistía como representante de mi familia", reveló.

En un video de Telesur Noticias sobre un conversatorio en el Círculo Militar de Quito, mostrado ante los legisladores, el ex Ministro Navas asegura que "no estamos en ningún proceso de negociación, está claro, se han abierto cuatro escenarios, no se los podemos decir, pero lo que sí puedo afirmar es la voluntad del Gobierno Nacional, de nuestro Presidente, que nos ha dado la disposición directa de que se agoten todas las instancias para que nuestros tres conciudadanos retornen y retornen bien a sus hogares".

"Se mencionó que se estaba realizando un operativo técnico-policial, el ex Ministro Navas lo mencionó, que no se estaba negociando, llama a la pregunta: ¿no será acaso este famoso operativo técnico-policial el que se desencadenó este brutal asesinato?, hemos documentado todo, no estamos lanzando cuestionamientos al aire, sino en base a las fuentes que ellos mismos han hablado", precisó.

Pidió, además, que el director de la UNASE responda preguntas que hoy no tienen respuestas, pues esa entidad era la encargada de liderar las conversaciones.

"Está evidenciado que existían chats, conversaciones telefónicas, que era de alta peligrosidad todo lo que sucedía en nuestro país y si esto era así y se conocía, conocían altos funcionarios ¿por qué dejaron pasar a los equipos periodístico? ¿Por qué a unos dejaron pasar y a otros no dejaron pasar? ¿Cuál fue el criterio?", insistió.

Se les llamaba al Comité de Crisis a los familiares solo después de que se filtraban videos o fotografías por parte de los medios de Colombia, indicó Rivas.

"¿Se pone a negociar a un oficial de la Policía con un disidente? No soy experto psicólogo, pero creo que eso afecta a las negociaciones, saber que una persona fuera de la ley negocia con un oficial de la policía", mencionó e indicó que "no existía ni siquiera una persona que maneje crisis en ese famoso Comité".

El hermano de Paúl cuestionó: "¿Por qué a las familias se les dijo que había un negociador y se lo llevó al Comité de Crisis, nos presentaron, incluso, para que apareciera como tal frente a nosotros y al resto de los funcionarios que eran parte de esta instancia? se nos engañó en el Comité de Crisis, no hay otra palabra, se nos presentó como negociador y el señor no negociaba nada, solo era una figura", enfatizó.

Sobre los canales de comunicación con los grupos disidentes, aseguró que "César Navas, en la Asamblea, menciona que en 17 días se comunicaron 5 veces, que la comunicación no era fluida, Patricio Zambrano, Ministro de Defensa, el mismo día, menciona que nunca se comunicaron, aparte con la UNASE, con ningún ciudadano ecuatoriano".

"¿Saben qué es esa fotografía ahí?", mostró Paúl señalando con el dedo la pantalla del Pleno de la Asamblea y dijo: "Es la última carta que escribió mi hermano cuando estaba secuestrado y nos mandaron, a través de un mail personal a Yadira y a un medio de comunicación y dimos parte a la UNASE".

"¡No me vengan a decir que no existía otro canal de comunicación cuando los mismos disidentes abrieron dos canales de comunicación más y no hicieron nada! Con puño y letra de mi hermano, está ahí, reflejada y dice: difundir este video a la mayor cantidad posible de medios de comunicación para presionar al Gobierno el cese de fuego y al acuerdo que tienen con Colombia, quieren el intercambio de detenidos, sigan presionando a las autoridades", leyó.

"Él (Paúl Rivas) está pidiendo, así le hayan dictado, no me vengan a decir que no querían negociar, creo que está latente ahí, con puño y letra lo que solicitaban a gritos", enfatizó.

"Las familias tuvimos siempre que liderar el proceso", insistió Rivas, quien dijo que no existía preparación sobre cómo negociar por parte de las autoridades, incluso, reveló que él mismo no conocía en qué consistía un proceso abreviado, al que iban a ser sometidos los socios de "Guacho", por lo que dio a entender que, de la misma forma, a lo mejor, no habrían entendido los altos dirigentes del Frente Oliver Sinisterra.

"Las familias tuvimos que poner sobre el Comité de Crisis estas variables, en medio del dolor, de la indignación, impotencia, teníamos que llegar con propuestas para que se efectivicen", agregó.

Sobre la falsa liberación de los secuestrados, a Rivas le llamó la atención que, en entrevista con Plan V, el ex Ministro Navas mencionó que conocían de la presumible liberación y que tenían, a través de la Dirección Nacional de Inteligencia, información cruzada con Colombia.

"Tenían información, él lo está mencionando, falsa liberación que nunca llegó, pregunta: ¿entonces qué pasó? algo debe haber sucedido, sale la noticia por todos los medios, pero no se da la liberación", indicó.

Con la captura de "Guacho" no termina el problema, alertó Rivas, pues, según dijo, "a rey caído, rey puesto", por lo que pidió en la Asamblea acciones puntuales.

"Llega un punto en la vida, donde debemos enarbolar la bandera de la justicia y de la verdad y de aquí creo que, por lo menos, un señor asambleísta o señora asambleísta podría enarbolar esta verdad de justicia que el pueblo ecuatoriano necesita para que sea, justamente, una vitrina de que con Ecuador no se juega", agregó.

"No queremos que vuelva a suceder a ninguna familia del país, porque el dolor es desgarrador y ese debe ser el compromiso en esta casa de la democracia de trabajar con una sola bandera de memoria, verdad y justicia, no de un partido político, cualquier que este sea, sino en aras de esa memoria, verdad y justicia”, concluyó.

Ecuadorinmediato

(PAY)