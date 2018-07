Cuerpos de Óscar Villacís y Katty Velasco llegan a Quito

El grito de "Nadie se cansa", vuelve a estar presente en la pista de la terminal aérea de Quito. El 17 de abril, pocos días después de haberse confirmado el asesinato del equipo periodístico de El Comercio, el Ecuador se enfrentó, una vez más, a otro caso de secuestro. Hoy, los familiares de la pareja secuestrada y asesinada, junto a los familiares del equipo periodístico de El Comercio, se acercaron al avión que vino de Pasto para recibir los féretros de Óscar y Katty, dos víctimas más del conflicto en la frontera norte. Tras 84 días que sus familiares y los ecuatorianos no tuvieron información sobre su paradero, la pareja de ecuatorianos regresó al país para finalmente ser sepultados en Santo Domingo, provincia donde residían.

Cerca de las 10h30, un grupo de policías de Colombia trasladó los féretros, que están cubiertos con banderas del Ecuador, hasta el avión de la FAE que salió desde Pasto, Colombia, hasta Quito. Ya en territorio ecuatoriano, fueron recibidos por sus familiares, por un arco de agua y por el grito "Nadie se cansa".

Se realizó un cortejo fúnebre que partió desde la terminal aérea hasta el Memorial Necrópoli. Allí, se desarrolla una capilla ardiente con muestras de solidaridad de parte de varios ecuatorianos. Está previsto que en pocas horas viajen a Santo Domingo, donde serán velados hasta el domingo, para finalmente ser sepultados.

Mediante una rueda de prensa, el ex ministro del Interior, César Navas, presentó el 17 de abril un video, en el cual, Óscar y Katty aparecen encadenados y piden ayuda al Gobierno para su liberación. Este video sería la última prueba de vida que se tuvo de la pareja de ecuatorianos.

“Que no nos pase lo que les pasó a los periodistas nosotros tenemos hijos, tenemos familia que ir a ver al Ecuador (…) Nosotros no tenemos nada que ver en esta guerra (...) Simplemente somos ciudadanos del Ecuador, no tenemos nada que ver en este problema”.

Dos semanas después de que se encontraron los cuerpos de los periodistas asesinados, en un nuevo operativo, se encontraron dos cuerpos más, que tras las pericias forenses, se confirmó que pertenecían a Óscar y katty.

La causa de su muerte, según Carlos Valdés, director del Cuerpo de Medicina Legal de Colombia, fue provocada por una anemia aguda, debido a múltiples lesiones con armas cortantes y cortopunzantes.

Tras cinco días sin noticias de ellos, los familiares de los secuestrados se enteraron de su plagio vía redes social. Desde ese momento, viajaron de Santo Domingo de los Tsáchilas, lugar donde residen, hasta Quito para pedir respuestas. Sin embargo, en varias ocasiones afirmaron que no fueron atendidos por las autoridades de Gobierno y pedían que no se deje atrás las investigaciones.

Este 4 de julio, el Gobierno de Ecuador confirmó que los cuerpos hallados en la zona de Tumaco, Nariño, pertenecen a Óscar Villacís y Katty Velasco.

En el país vecino, a donde viajaron sus familiares, realizaron un primero velatorio a la pareja secuestrada. Hoy se tenía previsto la llegada de sus restos a las 08h00, pero el canciller de Ecuador, José Valencia, informó que por problemas logísticos llegaran a las 11h00.

Fuente: EcuadorInmediato, Twitter