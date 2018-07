COMPARACIÓN: "Lo mismo podría hacer el Chapo Guzmán", compara Lenín Moreno sobre persecución política a Rafael Correa

"Cualquiera podría decir lo mismo: declararse un perseguido político; pero los ecuatorianos sabemos que no es así", aseveró El presidente de la República, Lenín Moreno, durante un conversatorio con medios internacionales, criticó las aseveraciones hechas por su antecesor, el exmandatario Rafael Correa, con respecto a la vinculación y posterior orden de prisión preventiva dentro de las investigaciones por el presunto secuestro al político Fernando Balda. A su criterio, hasta el "Chapo" Guzmán podría declararse como "perseguido político" como lo ha hecho el Exjefe de Estado.

“No intervengo en la justicia, no me interesa, no quiero. No me interesa si es que el señor Correa es apresado o no. No me interesa, de forma particular. Yo creo que el presidente Correa (sic.) debería venir y, a veces desearía, verdaderamente, que resulte inocente de lo que se le acusa”, reclamó.

Y añadió: “Porque tampoco es agradable el haber sido Vicepresidente, durante dos ocasiones, de una persona que ha tenido comportamientos autoritarios y que, posiblemente, se han realizado, de manera clandestina, subterránea: secuestros, violaciones a los derechos humanos y asesinatos. Eso me espeluzna”.

Sobre estas afirmaciones, aseguró que Correa no tiene sustento para hablar de persecución política. “Lo mismo podría hacer el Chapo Guzmán, cualquiera podría decir lo mismo: declararse un perseguido político. Los ecuatorianos sabemos que no es así. Los ecuatorianos sabemos que muchas cosas extrañas han ocurrido durante ese período”.

En este contexto, el Jefe de Estado le hizo un llamado a Correa asegurando que la justicia en el país es independiente, por lo que debería venir y responder ante ella. “Que no tenga recelo, que venga y enfrente a la justicia”. (JPM)

