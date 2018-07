RECLAMO: Gobierno no tomó en serio a "Guacho": Yadira Aguagallo revela que se pidió por 3 ocasiones instalar Comité de Crisis antes del secuestro, pero no ocurrió (VIDEO)

Fue conformado únicamente cuando ya se produjo el rapto. "No sabíamos ya no es una justificación", dijo La periodista Yadira Aguagallo, novia de Paúl Rivas, señaló en la Asamblea que el secuestro del equipo periodístico de El Comercio no fue un hecho aislado. En orden cronológico mostró cómo, desde la disidencia de "Guacho", se alertó de atentados, raptos y asesinatos muchos meses antes de la retención de los tres hombres, incluso, dijo que el policía, con el que se contactaban desde el grupo irregular, pidió por tres veces a sus superiores que se conforme un Comité de Crisis por las amenazas que existían, sin embargo, solo fue conformado una vez que se confirmó el secuestro.