Vicepresidente de CNE critica a CPCCS-T: En proceso serio de evaluación no se puede poner a todos bajo mismo punto de partida

"No tuve ninguna vinculación política con anterior régimen, ni existen pruebas de tal presunción", insistió Ana Marcela Paredes, Vicepresidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), dio a conocer las conclusiones incluidas en su informe de respuesta al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Transición (CPCCS-T) en el proceso de evaluación que lleva a cabo. Paredes asegura que su participación dentro del CNE obedece a calificación de méritos y oposición y negó que haya tenido vínculos políticos con el Gobierno de Rafael Correa y aseguró: "ni existen pruebas de tal presunción". Criticó, asimismo, la forma en cómo se está evaluando a todos los vocales electorales.

Conclusiones Acerca del Informe del CPCCS Transitorio

1. Mi participación dentro del cuerpo colegiado obedece a un procedimiento de calificación de méritos y oposición. No tuve ninguna vinculación política con el anterior régimen, ni existen pruebas de tal presunción. Cuando participé en el concurso del 2011, me dejaron fuera precisamente por no tener un respaldo político del entonces gobierno y nadie contaba con una renuncia futura que determine mi principalización. Presenté un expediente de 392 fojas, y competí entre 465 postulantes del país.

2. No puede valorarse en un proceso serio de evaluación a todos bajo el mismo punto de partida. Cada individuo merece un trato diferenciado en función de su trayectoria.

3. No estoy en funciones prorroga das. Mi principalización como remplazo de una Consejera Principal nombrada del 2015 al 2021 se realizó de manera legal y justa, mediante Resolución Nº PLE-CN E-1-16-1-2015, basada en mi primer lugar como suplente según la Resolución Nº 02-144-CPCCS-2011. El último inciso del artículo 34 del Código de la Democracia en su parte pertinente señala: "Las y los consejeros suplentes cuando actúen como principales estarán sujetos a los mismos derechos y obligaciones de los consejeros principales". Dentro de los derechos que tienen los Consejeros Principal es está el cumplir con su periodo de funciones, por lo tanto, el periodo corresponde al mismo de quien remplazo.

4. Siempre he cumplido con el debido proceso. Es mi derecho postergado ejercer mis funciones luego de que estuve fuera del país estudiando en la considera da mejor escuela de Ciudadanía y Gobierno del mundo: Maxwell School de Syracuse University. Mi expediente, que no fue calificado de manera justa para formar parte del primer Consejo, me permitió ser acreedora de una Beca Fulbright. Por este motivo, estuve fuera del país durante 3 años, y en ese tiempo nadie renunció y nunca actué.

5. Los proyectos desarrollados durante mi gestión me dan la tranquilidad del deber cumplido, ya que han privilegiado a sectores tradicionalmente excluidos: Población LGBTI, Adultos Mayores, y Pueblos y Nacionalidades lnterculturales y Plurinacionales.

