Fernando Balda: "Expresidente Correa está buscando una defensa mediática"

Ex asambleísta afirmó que incluso la Justicia de Colombia podría enjuiciarlo y enfrentaría una pena de hasta 40 años Fernando Balda, ex asambleísta y acusador particular de Rafael Correa se refirió a la forma en el cual se desarrolla su caso y explicó que hasta el momento se mantiene en firme la teoría de vincular al Expresidente como su acusador particular. De la misma manera, rechazó los comentarios que ha emitido Correa en sus redes sociales, explicando que la única intención de los mismos es denigrarlo, pero que incluso la justicia colombiana investiga a Correa como autor intelectual de su secuestro.