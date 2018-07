Árbitros no pitarán partidos de Universidad Católica Sub-18 en protesta por suspensión de sanción

Categoría de club había sido suspendida durante 1 año debido a agresiones contra jueces "Estamos indignados con el Tribunal de Apelaciones por levantar la sanción a Universidad Católica Sub-18. En rechazo a esos hechos, no nos vamos a presentar para dirigir a dicho club, han perdido hasta la vergüenza, piensan que todo queda como si nada", anunció el presidente del gremio, Luis Muentes tras la decisión de la Comisión Disciplina de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) de levantar la sanción luego de que se registrara agresiones a un juez central durante un partido con Aucas.

“Están dejando un mensaje claro de que la violencia continuará en el fútbol ecuatoriano. Que los dirigentes no nos vengan con amenazas, nosotros ya tomamos la decisión”. Para finalizar, Muentes sentenció al decir que “el fútbol ecuatoriano necesita de otro manejo, no se puede seguir así, no pitaremos”.

El hecho ocurrió el pasado 20 de mayo en los minutos finales del partido ante Aucas. El resultado era de 2-2 y, cuando faltaban dos minutos para el final del compromiso, se produjo la agresión en contra de los jueces.

El venezolano Adolfo Monsalve, exdirector técnico del equipo, fue separado de la institución de manera inmediata. La dirigencia también sancionó a los jugadores que estuvieron implicados en el hecho.

Tras lo acontecido, el Comité de Disciplina de la FEF decidió sancionar a dicha categoría con un año de inactividad. Sin embargo, tanto el presidente de la Universidad Católica, Miguel Almeida, como el club; anunciaron que la sanción quedó sin efecto luego de presentar las respectivas apelaciones. (JPM)

Fuentes: Estadio – Ecuadorinmediato.com