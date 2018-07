Marcha correísta: De 10 detenidos, a 8 Fiscalía no acusó; 2 pidieron disculpas

200 personas presumía Policía que iban a asistir; marcha fue infiltrada, insistió Virgilio Hernández Virgilio Hernández, representante del movimiento Revolución Ciudadana, que organizó una marcha el pasado 5 de junio a favor del ex Presidente de la República, Rafael Correa, y en contra de las políticas aplicadas por el Mandatario Lenín Moreno, informó que de las 10 personas detenidos, 2 tuvieron que pedir disculpas por los incidentes, mientras que a 8 no se le acusó por parte de la Fiscalía, pues, según dijo, la "Policía no pudo justificar arresto".