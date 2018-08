Rafael Correa: "Lo que sucede en Ecuador es pura ineptitud cuántica"

Exmandatario afirma que forma más inteligente para disminuir subsidios sería utilizando eficiencia energética El Expresidente de la República, Rafael Correa, publicó un mensaje en su cuenta de Twitter para referirse al informe publicado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en julio del 2018, en el cual, se hace referencia al ahorro que representa para Ecuador la construcción de las hidroeléctricas. Ante esto, indicó que esta sería la vía más recomendable e inteligente de disminuir subsidios, por medio de eficiencia energética, no "paquetazos".

Correa manifestó que las declaraciones del Primer Mandatario, Lenín Moreno, en las que hace referencia a que la difícil situación económica del país se debe a una mala administración política y económica de Correa son falsas, ya que, el endeudamiento para la construcción de las hidroeléctricas fue necesario, pero a la larga representa un ahorro de alrededor del 21% del PIB: "Las mentiras cuánticas: dejamos un país quebrado. Sólo por las hidroeléctricas -para cuya construcción necesariamente había que endeudarse- el país ahorra miles de millones de dólares que antes hubieran incrementado el déficit. Lo que sucede en ECUADOR, es pura ineptitud cuántica”.

De la misma manera, argumentó que la forma adecuada de efectuar una reducción de subsidios debería ser aprovechando el potencial hidroeléctrico del país y no incrementando el valor de la gasolina: “La forma inteligente y humana de disminuir subsidios: eficiencia energética, no “paquetazos”. Nos sobra potencial hidroeléctrico. Deberíamos tener cocinas de inducción y no de gas; muchos más carros eléctricos; transporte masivo eléctrico (trolebuses, tranvía, metro, etc.)”.

Para concluir, explico que únicamente aplicando la reforma energética en Ecuador, el país ahorraría miles de molones de dólares y evitaría volver a la época de los apagones: “La hidroeléctricas nos costaron unos $7.000 millones, lo cual significa “déficit” y “deuda”, como un agricultor en la siembra. Luego viene la cosecha: nos ahorran el TRIPLE en pocos años, para NO TENER DÉFICIT Y PAGAR LA DEUDA. Los de siempre y su prensa, nos volvieron a engañar”.

Fuente: Cuenta de Twitter Rafael Correa

Las mentiras cuánticas: dejamos un país quebrado.

Sólo por las hidroeléctricas -para cuya construcción necesariamente había que endeudarse- el país ahorra miles de millones de dólares que antes hubieran incrementado el déficit.

Lo que sucede en ECUADOR, es pura ineptitud cuántica pic.twitter.com/0KA4Hfu25S — Rafael Correa (@MashiRafael) 26 de agosto de 2018

La forma inteligente y humana de disminuir subsidios: eficiencia energética, no “paquetazos”.

Nos sobra potencial hidroeléctrico. Deberíamos tener cocinas de inducción y no de gas; muchos más carros eléctricos; transporte masivo eléctrico (trolebuses, tranvía, metro, etc.); etc. pic.twitter.com/JrLrYgSYzz — Rafael Correa (@MashiRafael) 26 de agosto de 2018

Sólo con la reforma energética -de las más importantes a nivel mundial- el país ahorra miles de millones de dólares; genera divisas (exportación); y tenemos energía eléctrica renovable y ambientalmente amigable.

¿Recuerdan los apagones, las barcazas, etcétera?

¡Prohibido olvidar! pic.twitter.com/2moBmqczsg — Rafael Correa (@MashiRafael) 26 de agosto de 2018

Recuerden: #reformaenergéticaEc, la lideró JORGE Glas.

Todavía estamos esperando sus “cuentas secretas”, las mías, etc, y los “$36.000 millones perdidos”.

Lo que vemos , de acuerdo al BID, son $22.764 mill. ahorrados.

Esta fue la Década Ganada. Por ella, todos vivimos mejor. pic.twitter.com/Xl8yk2Gfyh — Rafael Correa (@MashiRafael) 26 de agosto de 2018