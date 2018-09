José Mujica: "No sé si Lenín Moreno sigue siendo de izquierda, tengo mis severas dudas"

"Es doloroso y lamentable lo que está ocurriendo en Ecuador", dijo el ex Presidente de Uruguay En entrevista exclusiva con Sputnik, el expresidente uruguayo José "Pepe" Mujica (2010-2015), se refirió al Presidente de Ecuador, Lenín Moreno, de quien tiene "severas dudas" de que siga siendo de la tendencia de la izquierda. Para Mujica, lo que hoy ocurre en Ecuador "es doloso y lamentable" y calificó como una "novela" el caso de secuestro de Fernando Balda, por el cual está vinculado Correa.

El exmandatario uruguayo declaró que tiene "severas dudas" sobre si el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, sigue siendo un líder de izquierda.

"No sé si Moreno sigue siendo de izquierda, tengo mis severas dudas; está todo en tela de juicio, es doloroso y lamentable lo que está ocurriendo en Ecuador, porque fue elegido por el propio partido del expresidente Rafael Correa (2007-2017)", reflexionó Mujica en diálogo con Sputnik.

El exmandatario dijo sentirse "muy lastimado" por los últimos acontecimientos políticos en Ecuador que involucran a Correa y a Moreno.

"Me parece sencillamente horrible lo que está pasando; si efectivamente es una persecución política [contra Correa], no tiene nombre; igualmente lo del secuestro me pareció toda una novela; para mí es un capítulo negro de las divisiones que existen en la propia izquierda", afirmó.

Correa está acusado en su país de ser el autor intelectual el secuestro del político opositor Fernando Balda en Colombia en agosto de 2012, y pesa sobre él una orden internacional de prisión preventiva.

El expresidente ecuatoriano, quien desde 2017 vive en Bélgica, denuncia que las acusaciones son parte de una campaña de persecución política lanzada en su contra por algunos de sus antiguos correligionarios en el movimiento gobernante Alianza PAÍS.

