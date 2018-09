8 días después de ser notificado, Gobierno de Ecuador recién hizo público laudo con Chevron

Un día antes de hacer oficial la derrota, Secretario de Presidencia decía que perder era una posibilidad La resolución del tribunal de La Haya, que dio la razón a Chevron en el litigio que mantenía con Ecuador por daños en la Amazonía habría sido emitido y notificado a las partes el 30 de agosto pasado, sin embargo, el Gobierno Nacional lo dio a conocer 8 días después, es decir, el 7 de septiembre. El abogado de los indígenas afectados por la operación de Chevron en la Amazonía ecuatoriana, Pablo Fajardo, pregunta: "¿Cuál fue la estratega que preparó el Estado en el ámbito jurídico y comunicacional en esos 8 días?

El 6 de septiembre pasado, en rueda de prensa, aparecieron, en escena, el Secretario Particular, Juan Sebastián Roldán, y el Secretario General de la Presidencia, Eduardo Jurado, para hablar del caso Chevron.

En la conferencia de prensa, Jurado advirtió que habría un fallo en contra del Ecuador en litigio con la empresa estadounidense Chevron.

"Este caso fue aprovechado por el anterior régimen (de Rafael Correa) para ganar protagonismo político y mediático", denunció Jurado e indicó que las empresas asignadas para la defensa nacional "no estuvieron a la altura que el caso requería". Por ello, anunció que se encaminarían juicios de repetición para que las ex autoridades paguen lo que el Estado deberá cancelar a Chevron, cifra aún no estimada.

Al siguiente día, el 7 de septiembre, en horas de la mañana, el Procurador General del Estado, Íñigo Salvador, confirmó lo que era solo una posibilidad el día anterior: el Tribunal Arbitral Internacional, con sede en La Haya, ha fallado en contra de Ecuador en el caso Chevron.

Aunque reconoció que aún no daba lectura a todo el contenido, pues eran decenas de páginas las que contenía el laudo, mencionó que la resolución judicial estipulaba que el país violó un artículo del Tratado Bilateral de Protección de Inversiones entre Ecuador y Estados Unidos.

El expediente del Tribunal de La Haya, que consta en la página web de la Procuraduría General del Estado tiene fecha del 30 de agosto pasado, día en que, según Pablo Fajardo, abogado de los afectados por Chevron, fue emitido y notificado a las partes, es decir, al Estado ecuatoriano y a la empresa Chevron.

8 días se demoró el Gobierno Nacional en dar a conocer la resolución internacional, incluso, voceros del Gobierno, un día antes de que se haga oficial que Ecuador perdió, hablaban de que la derrota judicial era una posibilidad, cuando, al parecer, ya tenían en sus manos el expediente completo.

“El laudo arbitral contra el Ecuador, fue emitido y notificado a las partes (Estado y Chevron) el 30 de agosto de 2018, pero se lo hizo público el 7 de septiembre. Me pregunto ¿Cuál fue la estratega que preparó el Estado en el ámbito jurídico y comunicacional en esos 8 días?”, cuestionó Fajardo en su cuenta en la red social de Twitter.

Con información de Twitter, Procuraduría y Ecuadorinmediato

