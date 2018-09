CNE no inscribe directiva de Partido Socialista, presidida por Ronald Verdesoto y conforma comisión para resolver conflicto interno

Representantes de directiva no inscrita y sectores que impugnan la misma conformarán equipo El Consejo Nacional Electoral (CNE) de transición resolvió no inscribir la directiva del Partido Socialista Ecuatoriano, presidido por Ronald Verdesoto, pues existen pendientes de resolver reclamos. Por ello, conformó una comisión con representantes de la directiva no inscrita y de cada uno de los tres sectores que plantearon impugnaciones para que busquen "un arreglo en el marco del diálogo y la negociación".