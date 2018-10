OPINIÓN (El Oro) En ciudadela "8 de Septiembre" se quejan por falta de alcantarillado y calles en mal estado

Piden atención urgente de Alcaldía

Deseosos de dar a conocer sus inquietudes y necesidades que tienen en esta barriada, donde la mayoría concuerda que han sido olvidados de las autoridades locales que no han llegado con la obra básica.

Albergue

A decir de los moradores, uno de los principales problemas es la falta de unión para conformar una buena directiva barrial que gestione ante el municipio la atención de sus principales necesidades. Aquí en este sector funciona un albergue para las personas damnificadas, que está abandonado completamente, donde en estos últimos años no presta los servicios y mas bien gente de mal vivir lo está desmantelando de sus instalaciones.

Calles en mal estado

La mayoría de las calles están sin mantenimiento, necesitan relleno, lastrado y que mejor dijeron los moradores ahora que el municipio cuenta con la planta asfaltadora se coloque la capa de asfalto, señalando que en etapa invernal las calles se convierten en un lodacero donde no se puede entrar ni salir de la ciudadela.

Alcantarillado

Casi el mismo problema de las otras ciudadelas, la mayoría de esta ciudadela no cuenta con alcantarillado sanitario, mientras otros vecinos dijeron que se empataron al tubo madre con sus propios recursos, mientras otras familias aducen que los pozos sépticos están a punto de explotar, los que se llenan de aguas lluvias produciendo contaminación ambiental en este sector.

Faltan luminarias

También pidieron a la CNEL que termine la instalación de postes nuevos, así como también de luminarias que en gran número necesitan ser remplazadas y así contar con la ciudadela bien iluminada y poder transitar por las noches. “En las planillas de luz cobran el servicio de alumbrado público, pero no se da este servicio”, expresó uno de los moradores entrevistados.

Seguridad La inseguridad que soporta la población fronteriza, también la comparten los moradores de esta ciudadela, tal es así que aquí existe poca presencia policial, para lo cual los entrevistados coincidieron en señalar que hace falta la construcción de un UPC, para brindar seguridad en este sector, que igual a otros barrios son víctimas de continuos robos y asaltos a mano armada.

Áreas verdes

Esta ciudadela no cuenta con áreas verdes para la practica de los deportes de la juventud; así como también de juegos recreativos para que se diviertan los niños, expresando que la cancha múltiple que fue construida en anteriores administraciones ya cumplió su vida útil, en el lugar existe unos juegos mecánicos que están en mal estado.

Solares y aceras

El terreno de esta ciudadela es bastante irregular, con pozas de agua por todos lados, en su contorno existen muchos solares abandonados, así como también las aceras llenas de montes y maleza, tareas a la que los moradores no apoyan al adecentamiento de las viviendas donde habitan.

LO QUE DIJERON:

Bertha Ponce "Aquí sufrimos de todo, las autoridades no se acuerdan de nosotros, mi casa tiene alcantarillado gracias a mi vecina, que se empató con la tubería que pasa en la calle principal, el resto de las casas no cuentan con este servicio, por lo que urge que el municipio tome en cuenta a esta ciudadela para dotar de alcantarillado sanitario a este sector".

Alejandro Arias

"La gente esta molesta con el alcalde, porque por aquí no llega la maquinaria municipal, necesitamos que arreglen las calles que todas están en mal estado, tenemos que hacer zanjas para que pase el agua en época de invierno. De vez en cuando tienen que acordarse de nosotros porque también somos seres humanos que necesitamos vivir en mejores condiciones".

Fanny Vera

"Solo en tiempo de campaña vemos a los candidatos por aquí, luego cuando ganan para alcalde y concejales no se los ve mas, ni siquiera quieren atender en el municipio. Así no deben ser las autoridades tiene que preocuparse mas de la comunidad que les da el voto. El problema de inseguridad es grande en esta ciudadela, no podemos dejar las casas abandonadas porque las encontramos vacías, pedimos mas protección de la Policía".