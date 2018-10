Embajadora de Venezuela confirma que abandonará Ecuador en menos de 24 horas

"Me retiro físicamente porque no puede completamente retirarse del Ecuador una persona que ha terminado amando tanto al pueblo ecuatoriano", expresó Tras la decisión del Gobierno Nacional de expulsar a la Embajadora de Venezuela en Ecuador, Carol Delgado, la diplomática, como una de sus últimas acciones, entregó este viernes 19 de octubre los boletos al séptimo vuelo "Plan Retorno a la Patria" para migrantes venezolanos. El Gobierno ecuatoriano le concedió 72 horas a la Embajadora para que abandone el país, sin embargo, confirmó que se tomará menos de 24 horas para hacerlo.

“A esta servidora no le hizo falta 72, en menos de 24 horas ya estoy retirándome del Ecuador. Me retiro físicamente porque no puede completamente retirarse del Ecuador una persona que ha terminado amando tanto todas las cualidades extraordinarias del pueblo ecuatoriano”, afirmó durante la entrega de boletos en los exteriores de la Embajada de Venezuela en Quito.

De igual forma, anunció que los servicios diplomáticos en la Embajada de Quito continúan.

Como una de las últimas acciones de la diplomática, entregó los pasajes de retorno a Venezuela a 93 personas que se apegaron al Plan implementado por el presidente del país vecino, Nicolás Maduro.

Es el séptimo en viajar desde el Ecuador y suman un total de 658 repatriados. El Gobierno de Venezuela ratificó la continuidad de este programa de atención inmediata a sus ciudadanos,

Por último, Delgado recordó que ambas naciones tienen una relación histórica “que comenzó con la lucha de la independencia”.

Ayer, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana del Ecuador informó que frente “a las expresiones ofensivas” formuladas por el Ministro de Comunicación venezolano, Jorge Rodríguez, en contra del presidente Lenín Moreno, el Gobierno Nacional resolvió expulsar del país a la embajadora de Venezuela en Ecuador.

Más tarde, el Gobierno Venezolano emitió un comunicado en el que rechazó la decisión del Gobierno ecuatoriano y resolvió, como medida recíproca, declarar a la Encargada de Negocios del Ecuador en Venezuela, Elizabeth Méndez, como persona no grata y concedió el plazo de 72 horas para dejar el país.

Fuente: Telediario, EcuadorInmediato