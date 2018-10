Roberto Passailaigue: "Comisión quiere rescatar a U. de Guayaquil tras 10 años de múltiples irregularidades"

Presidente de la organismo interventor ratificó que esta institución retomará administración de Hospital Universitario Roberto Passailaigue, presidente de la Comisión Interventora Universidad de Guayaquil, habló acerca del proceso que afronta este centro educativo y explicó que tomarán todas las acciones necesarias para transparentar varias irregularidades que existieron en su interior y han sido denunciadas. De la misma manera, indicó que realizó un pedido al Presidente de la República para que la administración del Hospital Universitario regrese a esta institución.

Passailaigue señaló que el proceso de intervención será por 90 días y, a pesar de que es la segunda ocasión que se lo realiza en los últimos años buscará devolverle la autonomía universitaria a esta institución lo más pronto posible: “Queremos dar la pacificación de la institución, garantizar a los estudiantes su acceso a la educación y a los profesores garantías en su desempeño laboral”.

Asimismo informó que aunque lleva pocos días al frente de esta intervención ya ha podido evidenciar que fuertes intereses políticos y personales de varias autoridades de la Universidad; por lo cual, manifestó que el proceso para identificar irregularidades será exhaustivo: “Al interior de la Universidad se manejaban casi como terratenientes y eso no puede seguir así, por eso, me corresponderá analizar qué es lo que se ha hecho y qué es lo que no se ha hecho y quiénes son los responsables”.

Por otra parte, el titular de la Comisión Interventora indicó que al momento le han llegado varias denuncias que evidencias irregularidades en la contratación de maestros y adjudicación de contratos: “Hay quejas y denuncias de que los procesos de provisión de personal de profesores han sido dolosos y amañados. Además, hay contrataciones a dedo, con costos elevados, todo esto hace que cada vez se agrande la visión que se tiene sobre irregularidades en el interior de la Universidad”.

Para concluir su intervención, Passailaigue informó que se han iniciado las gestiones para que la administración del Hospital Universitario de Guayaquil regrese a esta Institución, incluso afirmó que ya elevó el pedido al Presidente Moreno: “La Universidad se vio ofendida porque se les vio arrebatado el Hospital Universitario en la década pasada, por eso, se dejará sin efecto el contrato, hice esa petición al Presidente de la República y pidió que se realicen todos los procesos necesarios para que el Hospital regrese a la comunidad universitaria”.

(PF)

Fuente: Contacto Directo – Ecuavisa