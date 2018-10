Agua, alcantarillado y seguridad serán la hoja de ruta de Luis Chonillo si llega a Alcaldía de Durán

Además, informó que entre sus prioridades está el atraer inversión y empleo al sector Luis Chonillo, precandidato a la Alcaldía de Durán por el Partido Centro Democrático, habló acerca de las propuestas que tiene para mejorar el estilo de vida de las personas de este cantón. Entre las que sobresalen se encuentran dotar de agua potable a toda la población, implementar un sistema de recolección de basura y atraer a empresas e inversionistas con la finalidad de que generen empleo en el sector.

Chonillo explicó que entre las propuestas que siempre han ofertado los políticos para llegar a la Alcaldía se encuentra el tema del agua, pero hasta el momento ninguno ha cumplido: “En Durán en cada campaña se ha ofrecido el agua, pero hasta la fecha no llega, lastimosamente vivimos una crisis y una emergencia por este tema. No hay un plan de contingencia y más del 40% de Durán todavía no cuenta con redes domiciliarias, el agua no llega de manera continua, no es potable es un agua turbia, con mal olor e incluso viene con una tubería de 1896”.

El político manifestó que incluso los habitantes tienen que costear una bomba eléctrica para conseguir este líquido, pero no siempre hay agua en el sector para poder abastecerse: “Para poder tener agua hay que conectar una bomba eléctrica, los días que llegan y tenemos que esperar, pero lastimosamente no llega siempre e incluso hay veces que no tenemos ni energía eléctrica para esto”.

En el caso de llegar a la Alcaldía, indicó que entre sus propuestas están la implementación de alcantarillado, de un sistema de recolección de basura y el disminuir la inseguridad en el sector: “Con el agua tiene que venir el alcantarillado, no hay tuberías y se necesita un sistema de recolección de basura. Además, Estamos en un cantón con alto índice de tráfico de drogas, debemos tratar eso”.

Para concluir, Luis Chonillo señaló que otra de sus propuestas de trabajo serán la atracción de inversión para este sector, debido a que se debe pensar en un desarrollo responsable de la ciudad: “Debemos atraer inversión y darles toda la seguridad y transparencia a los inversionistas para que generen empleo para la ciudad”.

(PF)

Fuente: Telerama