EL TELÉGRAFO (Guayas) Sylva toma las riendas del Control de Mercado

Nuevo Superintendente fue posesionado ayer por la Asamblea Nacional. La autoridad desempeñará este cargo por el lapso de cinco años, según la ley La Asamblea posesionó este martes 6 de noviembre al nuevo funcionario, quien fue escogido por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio (CPCCST), mediante una terna enviada por el Ejecutivo.

Hasta antes de su posesión, estuvo al frente del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación (Cordicom). “Asumo con responsabilidad un nuevo compromiso con mi país”, escribió en su cuenta de Twitter, Danilo Sylva, antes de ser posesionado como el nuevo superintendente de Control de Mercado ante el pleno de la Asamblea Nacional.

Asimismo, agradeció a los funcionarios y colaboradores, representantes de la academia y gremios de periodistas por el trabajo efectuado mientras estuvo como titular del Cordicom. La Superintendencia fue creada en 2012, con la vigencia de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado. Su principal misión, según la página institucional, es proteger a los ciudadanos y a la sociedad de los abusos de los monopolios y conductas anticompetitivas del mercado. Según las estadísticas del organismo, en los últimos cinco años tramitó más de 706 casos. Para su nombramiento, Sylva superó la elección en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio (CPCCST).

Él encabezó la segunda terna que envió el presidente de la República, Lenín Moreno, para el proceso de selección. Los primeros candidatos no pasaron la etapa de evaluación. Gianina Osejo y Jorge Baeza no cumplieron con algún requisito para el cargo o incurrieron en alguna de las inhabilidades, indicaron los miembros del organismo transitorio. Mientras que David Sperber no superó la fase de impugnación. Por esta razón, los consejeros transitorios solicitaron al Presidente de la República que envíe otra terna. El último cargo de Sylva fue como presidente del Consejo Nacional de Comunicación. En este puesto, él encabezó las propuestas de reforma a la Ley Orgánica de Comunicación. Además fue uno de los críticos en el proceso para la renovación de frecuencias, en el que la Contraloría había detectado irregularidades. Él calificó su gestión en este organismo como una experiencia “enriquecedora”.

Acto de posesión

La ceremonia de su posesión en la Asamblea Nacional fue breve. Lo acompañaron sus familiares y sus excompañeros del Cordicom. La presidenta de la Legislatura, Elizabeth Cabezas, tomó su juramento, antes de que firmara el acta respectiva mediante el cual se formalizó su posesión en el cargo. Al final no hubo declaraciones de las autoridades asistentes. Entre las últimas actividades de Sylva como titular del Cordicom, el 18 de octubre participó en el Segundo Encuentro de Comunicadores y Periodistas, en Riobamba, en donde se acogieron propuestas para las reformas a la Ley Orgánica de Comunicación, actualmente en el Legislativo. De acuerdo, con la legislación de la Superintendencia, Sylva desempeñará este cargo los próximos cinco años. Su posesión también marca el cierre de otra fase de trabajo del Consejo de Participación Transitorio que aún tiene pendiente la elección de los miembros definitivos del Consejo Electoral y de la Judicatura.